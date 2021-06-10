Kabine Toplantısı ertelendi

HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler: 'HDP ile beraber misiniz?' deyince inkar ediyorlar bu büyük bir sıkıntı

HDP'li Garo Paylan, katıldığı bir canlı yayında, 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. Burada ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu sert sözlerle eleştiren Paylan, ''HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı' ifadelerini kullandı.