Gündem Kabine Toplantısı ertelendi
POLİTİKA

Kabine Toplantısı ertelendi

Kademeli normalleşme adımları ile ilgili kararlar alınması beklenen bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ertelendi. İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekilmişti. 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak zirve öncesinde, kabine toplantısının bugün yapılacağı duyurulmuştu.

Haber Merkezi AA
Kabine Toplantısı ertelendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Bu sebeple, Kabine Toplantısı bugüne çekilmişti. Gelen son dakika bilgilerine göre toplantı iptal edildi.

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacaktı.

Kabine Toplantısı'nın tarihi öne çekildi: Gündem salgın önlemleri
GÜNDEM
Kabine Toplantısı'nın tarihi öne çekildi: Gündem salgın önlemleri

Salgın tedbirleri masaya yatırılacaktı

Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacaktı. Ayrıca maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da masaya yatırılacaktı.

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