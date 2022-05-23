Kabine toplanıyor: NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açık cezaevi izinlerinin uzatılmasına ilişkin kararın da bu kabine toplantısında ele alınacağını duyurması ile çok sayıda vatandaşın gözü alınacak kararlara çevrildi. Enflasyon ve ekonomide alınacak tedbirlere ilişkin de ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri yine kabinenin gündeminde olacak.

NATO İLE TEMASLAR

Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine karşı çıkan Türkiye’nin son dönemde hızlanan temasları gündeme gelecek.

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Erdoğan’ın toplantıda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve diğer liderlerle yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ

Beştepe’deki toplantıda açık cezaevlerinde kalan 80 binin üzerindeki hükümlünün Koronavirüs nedeniyle verilen ve 31 Mayıs’ta sona erecek olan ev izinleriyle ilgili nihai kararın da çıkması bekleniyor.

Mahkûmların tekrar cezaevine dönmemesine dönük formüller AK Parti MYK’da da ele alınmıştı. Denetimli serbestlik kapsamında dışarıda olan yaklaşık 80 bin hükümlüden izin süresince hiçbir suça karışmayanlar için uygulamanın ya kalıcı hale getirilmesi ya da izin süresinin uzatılması gündeme gelecek. 15 Nisan 2020’de açık cezaevinde kalan hükümlüler, pandemi nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında evlerine gönderilmişti. Uygulama 12 kez uzatılmıştı.

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YÜKSEK KİRALARA FREN

Kabinede fahiş fiyat artışları ve enflasyonla mücadele için atılacak yeni adımlar da değerlendirilecek.

Yüksek kira artışlarını dizginlemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin de masada olması bekleniyor. Bu çerçevede bazı ülkelerin hayata geçirdiği tavan fiyat uygulaması, fiyatların makul seviyede tutulması ve vatandaşların uygun şartlarda konut almasına imkân sağlamak için belediyelerle yeni projelerin geliştirilmesi planlanıyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kritik başlıklarla toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının hemen ardından millete sesleniş konuşmasıyla açıklaması bekleniyor.

NATO'daki başvuruya ilişkin Ankara'nın tavrı, enflasyonla mücadelede atılan adımların değerlendirmesi ve yeni enstrümanların devreye alınması, açık cezaevlerinde son durum, fırsatçılarla ilgili alınacak önlemlere dair kararlar bu akşam Külliye'den gelecek açıklamalarla netleşmiş olacak.

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