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Kabinede gündem Gazze

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde, yeni yıl öncesi maaş zamları ve asgari ücret görüşmeleri var.

Haber Merkezi
04:00 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 06:06 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
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Evlilik kredisi ve taşerona kadro da kabinede görüşülecek konular arasında. Kabinenin ana gündem maddesi ise Gazze olacak. Gazze'de insani ateşkesin sağlanması için yürütülen diplomatik adımlarda gelinen son nokta da ele alınacak. Gazze'ye sağlanacak insani yardımın yanı sıra yaralıların tedavilerinin Türkiye'de yapılması için atılacak adımlar da bir diğer maddesi olacak. Toplantıda, Gazze'deki İsrail saldırılarının bir an evvel sonlandırılması için uluslararası kamuoyundan gelen baskıların da görüşülmesi bekleniyor.


DAHA UZUN SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tüm kabine üyelerinden “alanlarına ilişkin son gelişmeleri içeren sunumlar” istediği öğrenildi. Bu kapsamda, kabine toplantısının diğer toplantılarına nazaran uzun geçmesi bekleniyor. Öte yandan Erdoğan, anayasa değişikliği için de gerekli hazırlıkların yapılması için ilgili bakanlıklara talimat verdi. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde revizyona gidilerek, yüzde 50+1 yerine çoğunluk oyu ile seçilme şartının getirilmesi için gereken anayasal çalışmalar da toplantı gündeminde yer alacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi: İsrail devlet aklını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi: İsrail devlet aklını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de katliam saldırılarını sürdüren İsrail'e sert tepki gösterdi. İsrail'in örgüt gibi davrandığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak sorumluluk almaya hazırız" dedi. Gazzelli kardeşlerimize hediyemiz olan dostluk hastanesi, İsrail güçleri tarafından hedef alındı açıklamalarını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu. Kanser hastaları ilaca erişim imkanını yitirdi. Savaşta hastanelere dokunulmaz. Ülkenin sağlık altyapısı çökertilmez. Devlet ile örgüt arasındaki fark budur. Devletler, savaş hukukuna uymak zorundadır. İsrail devlet aklını yitirdi" ifadelerini kullandı.

#Gazze
#Filistin
#İsrail
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