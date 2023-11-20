Kabinede gündem Gazze

Evlilik kredisi ve taşerona kadro da kabinede görüşülecek konular arasında. Kabinenin ana gündem maddesi ise Gazze olacak. Gazze'de insani ateşkesin sağlanması için yürütülen diplomatik adımlarda gelinen son nokta da ele alınacak. Gazze'ye sağlanacak insani yardımın yanı sıra yaralıların tedavilerinin Türkiye'de yapılması için atılacak adımlar da bir diğer maddesi olacak. Toplantıda, Gazze'deki İsrail saldırılarının bir an evvel sonlandırılması için uluslararası kamuoyundan gelen baskıların da görüşülmesi bekleniyor.