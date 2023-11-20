Kabinede gündem Gazze

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Evlilik kredisi ve taşerona kadro da kabinede görüşülecek konular arasında. Kabinenin ana gündem maddesi ise Gazze olacak. Gazze'de insani ateşkesin sağlanması için yürütülen diplomatik adımlarda gelinen son nokta da ele alınacak. Gazze'ye sağlanacak insani yardımın yanı sıra yaralıların tedavilerinin Türkiye'de yapılması için atılacak adımlar da bir diğer maddesi olacak. Toplantıda, Gazze'deki İsrail saldırılarının bir an evvel sonlandırılması için uluslararası kamuoyundan gelen baskıların da görüşülmesi bekleniyor.
DAHA UZUN SÜRECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tüm kabine üyelerinden “alanlarına ilişkin son gelişmeleri içeren sunumlar” istediği öğrenildi. Bu kapsamda, kabine toplantısının diğer toplantılarına nazaran uzun geçmesi bekleniyor. Öte yandan Erdoğan, anayasa değişikliği için de gerekli hazırlıkların yapılması için ilgili bakanlıklara talimat verdi. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde revizyona gidilerek, yüzde 50+1 yerine çoğunluk oyu ile seçilme şartının getirilmesi için gereken anayasal çalışmalar da toplantı gündeminde yer alacak.