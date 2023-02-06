Kabinenin gündemi elçiler

Aydın’da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’sından ABD’sine tüm küresel güçlerin 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için çaba harcadıklarını söyledi. Erdoğan, İstanbul başkonsolosluklarını kapatan 9 Batılı ülkeye de bugün cevap verileceğini açıkladı: “Geçenlerde Dışişleri Bakanlığımız bunların hepsini çağırdı burada gereken ültimatomu verdi. Eğer bu tür şeyleri devam ettirecek olursanız bunun hesabını ağır ödersiniz dedi. Pazartesi (bugün) günü kabine toplantımız var orada da gerekli kararları alacağız.”