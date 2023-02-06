Kabinenin gündemi elçiler

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısından Türkiye’de bir terör saldırı düzenlenebileceğine iddiaları üzerine İstanbul’daki başkonsolosluklarını kapatan ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç ve İsviçre’ye dönük sert bir mesajın gelmesi bekleniyor. Türkiye, söz konusu kararın güvensizlik algısı oluşturulma amacı taşıdığına dikkat çekmiş, ilgili ülkelerin diplomatik temsilcilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak uygulamadan duyduğu rahatsızlığı iletmişti. Beştepe’de yapılacak toplantının gündem maddelerinden biri NATO’nun genişlemesi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin gelişmeler gözden geçirilecek.