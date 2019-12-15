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POLİTİKA

Kaçacak yerleri yok

Evlat nöbetinde 103 gün biterken, il binasını kapatıp kaçan HDP’liler dün geri döndü. Partililere tepki gösteren aileler, “Artık kaçacak delikleri kalmadı. Tilkinin dönüp geleceği yer kürkçü dükkanıdır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbaır anneleri
Diyarbaır anneleri

Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 103 gün geride kaldı. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül’den bu yana oturma eylemi yapan aileler evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor. Anne-babaların tepkisi üzerine il binasını kapatıp giden HDP’li yöneticiler dün binaya geldi. İl başkanlığına giren HDP’lileri gören aileler, “Bunlar tilkidir, kürkçü dükkanına yeniden geldi” yorumunu yaptı. Oğlu Tuncay’ı bekleyen Şevket Bingöl, “Bunların artık kaçacak delikleri kalmadı. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır” diye konuştu. PKK’nın kaçırdığı polis Vedat Kaya’nın annesi Emine Kaya, “PKK’dan da HDP’den de korkmuyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP” dedi.

SON DURAK BURASI

2015’te kaçırılan oğlu Fatih’i bekleyen Sevdet Demir, “Son durağımız burası. Bura bana ya bayram yeri, ya da mezar olacak” derken, Oğlu Yakup’un HDP’liler tarafından kaçırıldığını anlatan Saliha Edizer de “Ben Yakup’u onlar için doğurmadım. Çocuğumu göndersinler. Yakup, sesimizi duyuyor veya görüyorsan bir yolunu bulup kaç” diye çağrıda bulundu. Kızı Ceylan’ı bekleyen Türkan Mutlu “HDP’nin kapısı önünde niye oturduğumuzu soruyorlar. Evladımı istiyorum” diye tepki gösterdi. Oğlu Vahit için eylem yapan Bedirhan Çur ise “Tek sorumlu HDP’dir! Çocuğumu onlardan istiyorum” dedi.

Terörü analar bitirecek

  • Diyarbakır annelerine ziyaretler de sürüyor. Yedi Renk Tek Yürek Platformu Kadın Kolları Başkanı Asuman Sula Durmuşoğlu, beraberinde platforma bağlı Elazığ, Sivas, Yozgat, Malatya, Trabzon, Rize, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır kadın kolları başkanlarının yer aldığı heyetle ailelere desteğe geldi. Durmuşoğlu, “Annelerimizle aynı üzüntüyü yaşadığımızı hissettirmek için buradayız” dedi. Annelerin çığlığını tüm Türkiye’nin duyduğunu dile getiren Durmuşoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye, onlara destek veriyor, hepsi onların yanında ama buraya gelerek onların da bunu hissetmelerini sağlamalıyız. Bence daha etkili olacak yol budur. İnşallah annelerimizin dertlerine hep birlikte çare olacağız. Türkiye kadınını dünya tanımış. Hepimiz aynı mayadan geliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Anneler dışarı çıktıysa terör bitecek, anneler terörü bitirecek.”

Geldim anne
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