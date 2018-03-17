Kaçak ataşe de ByLock’çu çıktı

19’u ataşe, 54’ü NATO subayı olmak üzere 73 firari hakkında “kırmızı bülten” ve “iade” dosyası hazırlanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün yurt dışındaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, görevleri sonlandırılmasına rağmen Türkiye’ye dönmeyen 19’u ataşe, 54’ü NATO subayı olmak üzere 73 firari hakkında “kırmızı bülten” ve “iade” dosyası hazırlanmıştı. Şüpheliler arasında eski Saraybosna Askeri Ataşesi Kurmay Albay Aytuğ Şeker’in de olduğu öğrenildi.

BYLOCK KULLANICISIYMIŞ

Ankara Savcısı Mustafa Gökçe tarafından gereğinin yapılması için Adalet Bakanlığı’na gönderilen dosyada, Şeker hakkında dikkat çekici ayrıntılar bulunuyor. Dosyadaki bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası şüphelinin, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı belirlendi. Şeker’in ByLock’a ilk giriş tarihi ise 10 Ekim 2014 olarak belirlendi.

YAVER LİSTESİNDE İSMİ ÇIKTI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması yapılan Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında yer alan eski Genelkurmay Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü Cemil Turhan’ın bilgisayarından çıkan CD içerisinde ‘Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesi’ tespit edilmişti. Bu aday listesindeki isimlerin önemli bir kısmının FETÖ üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Kaçak ataşe Aytuğ Şeker’in isminin de söz konusu listede yer aldığı belirlendi.

GÜNDEM Bu darbeciyi kim koruyor?