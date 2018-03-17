GündemKaçak ataşe deByLockçu çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kaçak ataşe de ByLock’çu çıktı

Türkiye’nin iadesi için harekete geçtiği firari ataşelerden eski Saraybosna Askeri Ataşesi Kurmay Albay Aytuğ Şeker’in örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı ortaya çıktı. Şeker’in birçok FETÖ’cü asker gibi ‘Cumhurbaşkanı yaver aday listesi’nde ismi bulunduğu da tespit edildi.

Osman ÖzganYeni Şafak
19’u ataşe, 54’ü NATO subayı olmak üzere 73 firari hakkında “kırmızı bülten” ve “iade” dosyası hazırlanmıştı
19’u ataşe, 54’ü NATO subayı olmak üzere 73 firari hakkında “kırmızı bülten” ve “iade” dosyası hazırlanmıştı

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BYLOCK KULLANICISIYMIŞ

Ankara Savcısı Mustafa Gökçe tarafından gereğinin yapılması için Adalet Bakanlığı’na gönderilen dosyada, Şeker hakkında dikkat çekici ayrıntılar bulunuyor. Dosyadaki bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası şüphelinin, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı belirlendi. Şeker’in ByLock’a ilk giriş tarihi ise 10 Ekim 2014 olarak belirlendi.

YAVER LİSTESİNDE İSMİ ÇIKTI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması yapılan Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında yer alan eski Genelkurmay Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü Cemil Turhan’ın bilgisayarından çıkan CD içerisinde ‘Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesi’ tespit edilmişti. Bu aday listesindeki isimlerin önemli bir kısmının FETÖ üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Kaçak ataşe Aytuğ Şeker’in isminin de söz konusu listede yer aldığı belirlendi.

Bu darbeciyi kim koruyor?
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Bu darbeciyi kim koruyor?

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