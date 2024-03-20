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Kaçak hayvan müzesine operasyon

İstanbul’da kaçak hayvan müzesi açan Ali Haydar Üstay’a ait 2 farklı adrese operasyon yapıldı. 405 farklı hayvana ait tahnit (doldurulmuş hayvan) ele geçirildi. Tahnitlerinin piyasa değeri 75 milyon lira.

04:00 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:07 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul’da polis ekipleri sahte hayvan müzesi açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kaçak hayvan müzesi açan 85 yaşındaki Ali Haydar Üstay'a ait Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde iki farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 405 ayrı hayvana ait tahnit (doldurulmuş hayvan) ele geçirildi. Üstay'ın kaçak müzesinde ele geçirilen kutup ayısını avlamak için Kanada’da 2 ay kaldığı, çizgili geyik için 2 hafta ağaçta kaldığı öğrenildi. Öte yandan Üstay'ın Türkiye’deki son Anadolu kaplanını da Hakkari’de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği iddia edildi.

6 KITA 30 ÜLKEDE AVLANMIŞ

Müzede yapılan aramalarda, aralarında CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında bulunan kutup ayısı, timsah, aslan, çıta, bizon gibi çok sayıda vahşi doğa hayvanlarının da olduğu 405 tahnit (doldurulmuş hayvan) ele geçirildi. Şüphelinin 6 ayrı kıtada 30 ülkede avlandığı, öldürdüğü hayvanları özel uçağıyla kaçak bir şekilde ülkeye soktuğu saptandı.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON LİRA

Şüphelinin tüm bu hayvanları zevk için öldürdüğü, kurduğu kaçak müzede sergilediği ve müzesinde ele geçirilen hayvan tahnitlerinin piyasa değerinin 75 milyon lira olduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheli Üstay ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



#Kaçak Hayvan Müzesi
#Aktüel
#İstanbul
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