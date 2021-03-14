​Kaçak villayı böyle savundu: Ben değil arkadaşım yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kendi kaçak villasından haberi olmadığını söyledi. Koronavirüs salgını ve sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir belediye meclisi toplantılarına katılamayan Büyükerşen, son toplantıya bizzat başkanlık yaptı. Toplantıda Büyükerşen'e Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği “kaçak villası” soruldu. 4 bin metrekare arazi üzerine kurulu 140 metrekarelik eve “villa” denmesini eleştiren Büyükerşen, alaycı bir üslupla “Yalan söylemişler. Villa değil, 2 odalı 1 mutfaklı yalı” dedi. Ardından da tüm suçu arkadaşına yıktı:

ÇÜRÜMESİN DİYE KURMUŞ

“Eşimin tarlasının yanında bir komşusu var. O prefabrik almış. Ancak kuramamış. Bizim bahçemizde durmasını istedi. Ben de çürüyeceğini düşünerek ondan satın aldım. O zaman ismi lazım değil, bir arkadaşımdan gerekli işlemleri yapmasını istedim. O da ilgilenecekti. Ama yanlış işlemler yapmış. Belediyeden ruhsat alınabilirmiş, bir de internet üzerinden imar affına başvuru yapmış, oradan da belgesi gelmiş. Verilen tarihler de yanlış verilmiş. Tarihin doğru olmadığının anlaşılması üzerine savcılığa şikayette bulunulmuş. Usulsüzlük mü? Yanlış beyandan ötürü. Savcı da hükmün ertelenmesine karar vermiş. Kısacası, tabii çok yanlış. Benim hatam, kabul etmek zorundayım. İlgilen kendi işinle kardeşim, hele belediye başkanıysan.”

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Yılmaz Büyükerşen

PARA YABANCIYA GİTMEDİ

CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne 38 bin lira ceza ödeyerek ruhsat aldığını söyleyen Büyükerşen, “Tepebaşı Belediyesi'ne gidilip ceza yatırılır ve ruhsat talebinde bulunulur. Yapmışlar eksik olmasınlar, bugün getirdiler, aha ruhsat burada. Olan bana biraz pahalıya mal oldu. Başka yere de yabancıya gitmedi, Tepebaşı Belediyesi'ne gitti. Bunun için üzülmüyorum. Olay budur. Doğrudur” dedi. Bunun siyasi açıdan tartışılmasına da çıkışan Büyükerşen, yapılan usulsüzlüğü “Bunu daha fazla çekiştiriyorlar. En büyük yanlışları da yalıya villa demeleri” diye pişkinliğe vurdu.