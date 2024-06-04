|
Gündem

Kaçak yapıda yargılama daha hızlı olmalı

İstanbul Küçükçekmece’de çöken ve 1 kişiye mezar olan kaçak katlı bina tartışmaları da beraberinde getirdi.

Uğur Duyan
04:00 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 00:49 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sorunun mercek altına alındığı Meclis Depremlerin Sonuçlarını Araştırma Komisyonu Raporu'nda ruhsatsız ve kaçak yapının mühürlenmesi ile yıkım kararı alınması arasındaki sürecin uzun olmasına dikkat çekildi. Ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya ilişkin açılacak davalarda ivedi yargılama usulü uygulanmaması ve yargılama sürecinin uzunluğu raporda diğer tespitler olarak öne çıktı.


Küçükçekmece'de yıkılan binanın enkazından 12 saat sonra köpek kurtarıldı

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından yaklaşık 12 saat sonra bir köpek kurtarıldı. Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi Geçit Sokak'ta çöken 3 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir köpeğe canlı ulaşıldı. Terrier cinsi köpeğin Korkut Yılmaz Ayaz'a ait olduğu ve isminin Cookie olduğu öğrenildi. Köpeğin kurtarılması ve yaşanan sevinç cep telefonu kamerasına yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralı kurtarıldığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirmişti. Soruşturma kapsamında binanın sahibi olduğu belirlenen H.M.G. ile binanın altındaki dönerci dükkanının sahibi olduğu belirlenen Ö.A.D. gözaltına alınmıştı.


#Kaçak Yapı
#Riskli Yapı
#Enkaz
#Deprem
9 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar neler, yaş kaç olmalı?