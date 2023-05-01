Kaçak yapılar artmaya başladı akıllara tek soru geldi: CHP'li belediyelerin seçim yatırımı mı?

Muğla ili Fethiye ilçesine bağlı Göcek tatil beldesinde Fehmi Güler adına kayıtlı kaçak inşaat yapıldığı iddia edildi. Avukat Mahmut Öztürkler, tüm itirazlara ve cezalara rağmen inşaatın yapılmaya devam ettiğini belirtti.





Öztürkler" İnşat alanı zeytinlik, orman alan içerisinde Özel Çevre Koruma bölgesinde ve SİT alanı içerisinde olmasına rağmen hiçbir ruhsat izin almaksızın devam etmektedir. Öyle ki, bu kaçak yapılar Fethiye Belediyesi tarafından ilki 01.11. 2022 tarihinde 2 defa mühürlenmiştir. Mühür fek edilerek inşaata devam edilmektedir" dedi.

Savcılık dışında Cimer'e şikayette bulunduklarını anlatan Öztürkler " İnşaat yapılan arsanın 1.000 m2 olmasına rağmen, sanki 20.000 m2 arsa varmış gibi imarsız, zeytinlik ve ormanlık alanda 4 katli otel inşaatı yapmaktadırlar. Bu gibi yerlerde en fezla 60 metre kare yapı izini verilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.





Fethiye Belediyesi'nin sorumluklarını yerine getirmediğini iddia eden Öztürkler "14 Mayıs Genel Seçimleri dolayısıyla kendisine müdahale edilmeyeceğini düşünen bu kişiler, inşaat devam etmektedir "dedi.











