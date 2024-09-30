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Kaçakçılar sınıra takıldı

Kaçakçılar sınıra takıldı

Oğuzhan Ürüşan
04:0030/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanlığının verilerine göre, son beş yılda kaçakçılık kategorisine giren 11 farklı suç türünde düşüş sağlandı. Uyuşturucu, emtia, tütün mamulleri, akaryakıt, silah ve mühimmat, alkollü içki, tarihi eser, sahte para kaçakçılığı, yasa dışı madde ekimi, göçmen ve vergi kaçakçılığı söz konusu türler arasında.

Sınırlarda güvenlik önlemleri artıran, gümrükleri de teknoloji altyapısı ile donatan Türkiye, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı sağladı. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, son beş yılda kaçakçılık kategorisine giren 11 farklı suç türünde düşüş sağlandı. Uyuşturucu, emtia, tütün mamulleri, akaryakıt, silah ve mühimmat, alkollü içki, tarihi eser, sahte para kaçakçılığı, yasa dışı madde ekimi, göçmen ve vergi kaçakçılığı söz konusu türler arasında. Öte yandan hudut güvenliği, yaklaşık 180 kilometrelik beton duvar montajının devam ettiği İran sınırıyla kaçakçıların korkulu rüyası haline geldi. Elektro-optik ve asansörlü kuleler ile son teknolojik gözetleme sistemleriyle hudut hattı kontrol ediliyor.


230 KİLOMETRELİK GÜVENLİK DUVARI

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişlerin, kaçakçılık faaliyetlerinin ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla sınır hattında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor. Etkin bir sınır güvenliği sistemi oluşturulması amacıyla 5 yıllık süreçte 230 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapıldı. Toplamada bin 160 kilometre güvenlik duvarı tamamlandı.


SINIR HATTINA AYDINLATMA

Üstü jiletli tel sistemi ile döşenen duvarların uzunluğu 227 kilometreye ulaştı. Türkiye-Irak sınırında 23 buçuk kilometrelik kısmında taş tahkimatlı sedde, devriye yolu ve yüksek güvenlikli panel çit çalışması tamamlandı. 294 km aydınlatma sisteminin kurulumu gerçekleştirildi ve 368 kilometrelik sınır hattında kamera ve algılayıcı sistemler entegre edildi.


YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE BEZENDİ

2022’den bugüne kadar toplam 151 asansörlü kule sistemi inşa edildi. Sınır güvenlik sistemlerinin ihtiyaçları kapsamında 598 kilometre enerji nakil hattı ise tamamlandı. Ayrıca, 341 elektro-optik kule, 284 termal kamera (dragoneye), 139 zırhlı sınır gözetleme aracı tedarik edilerek ilgili hudut birliklerine teslim edildi.





#İçişleri Bakanlığı
#kaçakçılık
#suç

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