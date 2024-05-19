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Kaçarken 3 araba değiştirmiş

Türkiye’nin konuştuğu Ayhan Bora Kaplan davasında herkes gizli tanığın nasıl firar ettiğini merak ediyor. Denetimli serbestlikten dışarıda olan “M7” kodlu gizli tanık Serdar Sertçelik, 6 yoklamaya mazeret bildirerek gitmedi. 7’nci ihlalinden sonra hakkında yakalama çıktı ancak kendisine bir daha ulaşılamadı. Şu an gözaltında olan 3 şüpheli, Sertçelik’i 3 araç değiştirerek Ankara’dan İstanbul’a getirmiş.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 03:20 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada, “M7” kodlu gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçırılma süreci netleşiyor. Perşembe günü gözaltına alınan 3 şüphelinin, Serdar Sertçelik’i takibe takılmamak için 3 farklı araçla Mamak-Eryaman güzergahında dolaştırdığı ortaya çıktı. Ankara’dan çıkarılma sürecinde Sertçelik, önce Mamak’tan Eryaman’a götürüldü. Burada araç değiştirilip Eryaman’dan tekrar Mamak’a dönüldü. Ekip burada tekrar araç değiştirip İstanbul’a geçti. Sertçelik’e yardım eden şüphelilerin telefonları en son İstanbul Şile’de sinyal verdi. Kurgulanan bir tezgahla hastaneye kaldırılan Sertçelik, elektronik kelepçeden kurtulup yurt dışına kaçtı.

Serdar Sertçelik

YOKLAMALARA GİTMEDİ

Sertçelik’in denetimli serbestlik geçmişi de mercek altında. Sertçelik 7 defa denetimli serbestlik uygulamasına gitmedi. Bunların 6’sında sağlık raporları ve adres değişikliğini mazeret bildirerek yoklamalara gitmeyen Sertçelik’in mazeretsiz 7’nci ihlalinde savcılık harekete geçti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Sertçelik’in son ihlalinden sonra yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı değerlendiriliyor.

Şevket Demircan

8 şüpheli gözaltında

Devam eden soruşturma kapsamında dün 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Firari gizli tanık Serdar Sertçelik ile Ankara Emniyeti Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden N.Ö.K gözaltına alındı. Sertçelik’in firarı kapsamında gözaltı sayısı 8’e yükselirken, dijital materyallerin incelenmesi sürüyor.



#Ayhan Bora Kaplan
#Serdar Sertçelik
#Şevket Demircan
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