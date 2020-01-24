Gündem Kaçıyordum palavrası
POLİTİKA

Kaçıyordum palavrası

Gri listede aranırken yakalanan PKK’lı Semra Tunçer, yakalandığı esnada örgütten kaçtığını savundu. Tunçer hakkında AK Partili Orhan Mercan’ın öldürülmesi talimatını vermek dahil birçok suçtan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’lı Semra Tunçer Diyarbakır şehir merkezi yakınlarında düzenlenen operasyonla böyle yakalanmıştı.
PKK’lı Semra Tunçer Diyarbakır şehir merkezi yakınlarında düzenlenen operasyonla böyle yakalanmıştı.

300 bin lira ödülle gri listede aranırken Diyarbakır Lice’de yakalanan “Nirvana” kod adlı PKK’lı terörist Semra Tunçer hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “tasarlayarak öldürmeye azmettirmek” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. PKK’lı Tunçer için iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

15 YAŞINDA KATILMIŞ

İddianamede terörist Tunçer’in örgütle ilgili ifadeleri de yer aldı. 1990’da Almanya’da yaşarken örgütün Hollanda’daki kampına götürüldüğünü anlatan terörist, bu çiftlikte 45 gün ideolojik eğitim aldıktan sonra sahte pasaportla Suriye’ye geçtiğini söyledi. Burada da ideolojik ve silahlı eğitim aldığını anlatan terörist, 2016’da Türkiye’ye gönderildiği bilgisini verdi. Türkiye’ye geldikten sonra örgütten kaçmayı kararlaştırdığını iddia eden terörist, Diyarbakır Lice’ye bağlı Yorulmaz köyündeki bir milisten yardım istediğini savundu.

2016’DA TÜRKİYE’YE GELDİ

Köyün dışındaki ağaçlık alanda bir ay kaldığını anlatan terörist, ablasının telefon numarasını verdiği milisten ailesiyle irtibata geçmesini istediğini söyledi. Daha sonra kendisini Diyarbakır’dan çıkaracak bir kadınla 150 bin lira karşılığında anlaştıklarını savunan terörist, ailesi parayı bu kişiye gönderince bu kadının 3 kişiyle gelip kendisini bulunduğu yerden aldığını söyledi. İstanbul’a gitmek için 19 Kasım’da yola çıkan grup, şehir merkezine yakın bir noktada yakalanmıştı.

Mercan’a suikast emrini o verdi

Orhan Mercan
  • İddianamede, iki yıl önce fotoğraf teşhisinde bulunan Emine Bayet’in, 3 yıl önce terör saldırısında hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan’ın öldürülmesi talimatını Tunçer’in verdiğini söylediği aktarıldı. Değerlendirme ve sonuç kısmında Semra Tunçer hakkında “tasarlayarak öldürmeye azmettirmek” suçu ile “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçlarını işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği vurgulandı.

Nirvana sorguda
GÜNDEM
Nirvana sorguda
Elazığda deprem: 6 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da deprem:
6 kişi hayatını kaybetti

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yakından takip ediyoruztüm tedbirler alınıyor

Yakından takip ediyoruz
tüm tedbirler alınıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ depremi açıklaması.
AFAD zamanla yarışıyor

AFAD zamanla yarışıyor

Tüm birimler afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yapıyor.
Süreci yakından <br>takip ediyoruz

Süreci yakından
takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama.
Artçı sarsıntılar <br>azalarak devam edecek

Artçı sarsıntılar
azalarak devam edecek

​Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.
Binanın çatısında yangın çıktı

Binanın çatısında yangın çıktı

Doğalgaz boruları hasar aldı, çatı alev topuna döndü.

Yer kabuğu<br>kırılmış olabilir

Yer kabuğu
kırılmış olabilir

​Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ çok kritik bir yer,gerilim çok yüksek.
100'den fazla yıkım var

100'den fazla yıkım var

​Depreme yakın ilçe Pütürge Başkanı Sülük'ten açıklama.
Soylu'dan deprem açıklaması

Soylu'dan deprem açıklaması

4 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Türkiye'ye geçmiş olsun

Türkiye'ye geçmiş olsun

Mustafa Şentop: ​Bölgedeki tespit ve çalışmalar süratle yürütülüyor.
AFAD'dan dört uyarı

AFAD'dan dört uyarı

​Depremin ardından kritik uyarılar.
Altun'dan deprem açıklaması

Altun'dan deprem açıklaması

Fahrettin Altun: Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir.
Soğuk ve don uyarısı

Soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji deprem sonrası uyarılarda bulundu.
Bakan Akar'dan deprem açıklaması

Bakan Akar'dan deprem açıklaması

​"Tüm birimlerimizle teyakkuzdayız, TSK yardıma hazır".
Abdullah Avcı dönemi bitti

Abdullah Avcı dönemi bitti

​Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.