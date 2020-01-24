Kaçıyordum palavrası

300 bin lira ödülle gri listede aranırken Diyarbakır Lice’de yakalanan “Nirvana” kod adlı PKK’lı terörist Semra Tunçer hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “tasarlayarak öldürmeye azmettirmek” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. PKK’lı Tunçer için iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

15 YAŞINDA KATILMIŞ

İddianamede terörist Tunçer’in örgütle ilgili ifadeleri de yer aldı. 1990’da Almanya’da yaşarken örgütün Hollanda’daki kampına götürüldüğünü anlatan terörist, bu çiftlikte 45 gün ideolojik eğitim aldıktan sonra sahte pasaportla Suriye’ye geçtiğini söyledi. Burada da ideolojik ve silahlı eğitim aldığını anlatan terörist, 2016’da Türkiye’ye gönderildiği bilgisini verdi. Türkiye’ye geldikten sonra örgütten kaçmayı kararlaştırdığını iddia eden terörist, Diyarbakır Lice’ye bağlı Yorulmaz köyündeki bir milisten yardım istediğini savundu.

2016’DA TÜRKİYE’YE GELDİ

Köyün dışındaki ağaçlık alanda bir ay kaldığını anlatan terörist, ablasının telefon numarasını verdiği milisten ailesiyle irtibata geçmesini istediğini söyledi. Daha sonra kendisini Diyarbakır’dan çıkaracak bir kadınla 150 bin lira karşılığında anlaştıklarını savunan terörist, ailesi parayı bu kişiye gönderince bu kadının 3 kişiyle gelip kendisini bulunduğu yerden aldığını söyledi. İstanbul’a gitmek için 19 Kasım’da yola çıkan grup, şehir merkezine yakın bir noktada yakalanmıştı.

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Mercan’a suikast emrini o verdi

Orhan Mercan

İddianamede, iki yıl önce fotoğraf teşhisinde bulunan Emine Bayet’in, 3 yıl önce terör saldırısında hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan’ın öldürülmesi talimatını Tunçer’in verdiğini söylediği aktarıldı. Değerlendirme ve sonuç kısmında Semra Tunçer hakkında “tasarlayarak öldürmeye azmettirmek” suçu ile “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçlarını işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği vurgulandı.