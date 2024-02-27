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KADEM 28 Şubat kampanyası ile bu kez 'İkna Odalarını' hatırlattı

Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve "Post-modern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat’ın üzerinden 27 yıl geçti. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 28 Şubat’ın yıldönümünde, o dönem başörtülü öğrencilerin başlarını açtırmak için üniversitelerde kurulan ikna odalarından yola çıkarak bir farkındalık kampanyası hazırladı. Kampanyanın animasyon filminde, genç kızların dilinden, söz konusu çağdışı uygulama “ikna olduk! ama neye” mottosuyla, dönemin aktörlerini ve ortaya koydukları garabeti farklı bir bakış açısıyla anlatıyor.

13:06 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 13:10 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM)
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM)
28 Şubat zihniyetini karikatürize eden filmde, ikna odasındaki genç kıza
“Okula böyle giremezsin!”, “Başörtüsüz daha güzelsin!”, “Başını açmalısın!”, “Başörtün başarına engel!”, “Başörtünü çıkartmadan başarılı olamazsın! vs.
” şeklinde telkinlerde bulunuluyor. Animasyon filmindeki sesler ise Nur Serter, Kemal Alemdaroğlu, Kemal Gürüz gibi dönemin gerçek aktörlerine ait. Telkinlerin sonunda ikna odasından sıkılmış, bunalmış olarak çıkan genç kız
“Ben sadece saygısız ve tutarsız olduklarına ikna oldum.“
diyerek maruz kaldığı durumu ti’ye alıyor ve izleyiciye
“Peki, siz neye ikna oldunuz?”
diye soruyor.


Kampanya ile toplumun özellikle muhafazakar kesimini hedef alan yasakçı uygulamalarla insanların hayatında derin yaralar açan, okullarından, işinden, akademik hayatlarından uzaklaştıran, yargılayan hatta ceza veren, özetle toplumda travmatik etkiler bırakan
28 Şubat post-modern darbe dönemine, başörtüsü yasakları üzerinden dikkat çekmek amaçlanıyor.



#28 Şubat
#KADEM
#İkna Odası
#Kadın ve Demokrasi Vakfı
25 dakika önce
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