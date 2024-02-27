KADEM 28 Şubat kampanyası ile bu kez 'İkna Odalarını' hatırlattı

Bugün 40’lı yaşlarını yaşayan bir grup kadın, 28 Şubat döneminde henüz çocuk yaşta yaşadıkları baskı ve şiddeti hâlâ unutamıyor. İmam hatip okullarında başörtülerinden dolayı kimi dersten kovulmuş kimi ise polis tarafından tartaklanmış. Anneleriyle okul önlerinde uğradıkları haksızlığa karşı direnen çocuklara o gün en büyük moral ise televizyon ve gazetelerde seslerini duyuran haberler olmuş. 28 Şubat döneminde gazete manşetlerine taşınan çocuklarla 28 Şubat’ı konuştuk.