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KADEM’den Fransa’ya tepki

KADEM, Paris’te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda Fransız sporcuların başörtüsü takamayacağı kararına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
04:00 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KADEM Fransa'daki ayrımcılığa karşı kampanya başlattı.

KADEM Fransa'daki ayrımcılığa karşı kampanya başlattı.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, katıldığı bir programda “Ülkesinin delegasyonundaki hiçbir kadının olimpiyat oyunları sırasında başörtüsü takamayacağını” belirtmişti. Bu açıklama, uluslararası alanda büyük tepkiye neden oldu. Skandal yasakla ilgili harekete geçen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sosyal medyada kampanya başlattı. #StopFascismFrance etiketi ile Türkiye ve dünyada yüzlerce paylaşım yapıldı. KADEM’den yapılan açıklamada, “Fransa, Müslüman başörtülü kadınları hedef alan uygulamalarına her geçen gün yenilerini eklemektedir. Eğitim-öğretim kurumlarından kamusal alanlara uzanan yasaklar sert şekilde uygulanırken Fransa son olarak, başörtülü sporcuların olimpiyatlara katılmasını yasakladı. Bu bir faşizm örneğidir ve faşizme karşı çıkmak bizim insanlık görevimizdir” ifadeleri yer aldı.


#KADEM
#Fransa
#ırkçılık
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