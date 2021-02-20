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İSTANBUL

KADEME Beyoğlu yollarında

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe A.Ş.’nin temizlik araçları, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Devlet-millet-özel sektör el ele başaramayacağımız hiçbir iş yok” dedi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, “Son 2 yıldır kompakt araçları üretiyoruz, motoru da dahil tamamen yerli ve Türkiye’de üretiliyor” diye konuştu.

Mustafa İlhan Yeni Şafak
Albayrak Grubu şirketlerinden olan Kademe A.Ş. tarafından üretilen tamamen yerli ve milli temizlik araçları, İstanbul’un en kalabalık ve en çok turist çeken ilçelerinden olan Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi.
Albayrak Grubu şirketlerinden olan Kademe A.Ş. tarafından üretilen tamamen yerli ve milli temizlik araçları, İstanbul’un en kalabalık ve en çok turist çeken ilçelerinden olan Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi.

İstanbul’un en kalabalık ve en çok turist çeken ilçelerinden olan Beyoğlu Belediyesi, yüzde 50 tasarruf sağladığı yerli üretim sokak temizliği ekipmanlarına, yeni bir modeli daha ekledi. Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe A.Ş., “AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracı”nın bir büyük modeli olarak geliştirdiği “AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı”nı Beyoğlu Belediyesi’ne teslim etti.

CİDDİ TASARRUF SAĞLAYACAK

Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi Tünel Meydanı’nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı. Yerli üretimi desteklediklerini belirten İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, şunları söyledi: “Araçların özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Ekonomik olarak ciddi bir tasarruf olacak paramız bu şekilde ülkemizde kalacak.”

Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor
OYNAT 01:36
Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor
Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.

Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracının bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı'nı Beyoğlu Belediyesine teslim etti.

İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.


DEVLET MİLLET EL ELE

“Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizde ciddi bir tasarrufta bulunmuş oluyoruz. Bu araçlar İstanbul için ve Türkiye için ideal. Bu araçlarla çok daha verimli bir temizlik gerçekleştireceğiz. Albayrak Grubu’na bu hizmet için çok teşekkür ediyorum. Bu proje ile özel sektörün yerli ve milli duruşunun önemini bir kez daha görmüş oluyoruz. Devlet-millet-özel sektör el ele başaramayacağımız hiçbir iş yok.”

Türkiye’de ilk defa yerli olarak üretilen araçların ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, şöyle konuştu:

İTHALAT DEĞİL İHRACAT YAPACAĞIZ

“Bu araçlar yurt dışından Türkiye’ye geldiğinde 130-150 bin avro arası bedellerde satılıyor. Biz şu an bu araçları 90-100 bin avro arasına mal ediyoruz. Bu kaynaklar bundan sonra yurt dışına gitmeyecek. Yurt dışına da ihracatımız var. Türkiye bundan sonra sanayisinde, her türlü araç gerecinde ithalat değil, ihracat yapacak. Son 2 yıldır kompakt araçları üretiyoruz, motoru da dahil tamamen yerli ve Türkiye’de üretiliyor. Yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz, son senede 40 milyon avro ihracat yaptık, bu seneki ihracat hedefimiz 50 milyon avro.”

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

10 milyon liralık tasarruf

Yapılan teslimatla İstanbul’un en kalabalık ve en çok turist çeken ilçelerinden olan Beyoğlu Belediyesi, yüzde 50 tasarruf sağladığı yerli üretim sokak temizliği ekipmanlarına, yeni bir modeli eklemiş oldu. Bu çerçevede Kademe AŞ ile hizmette yerli üretimleri tercih eden Beyoğlu Belediyesi, kamu-özel sektör iş birliğinde önemli bir çalışmaya daha imza attı. Yerli üretim araçları tercih etmesiyle 2020 yılında 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan Beyoğlu Belediyesi, bu kez daha verimli ve daha güçlü bir modelin üretimine öncülük etti.

Kendi sınıfında birinci

  • Geliştirilmesine büyük katkı sağladığı için ismini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın vermesi beklenen araç, ilk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor. Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor. Şasi ve yürür aksam dahil Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip bulunuyor.

Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​
FOTOĞRAF 14
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Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyaçlarına göre Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş. tarafından geliştirilen 9 adet 4 metreküplük vakumlu yol süpürme aracı, İstiklal Caddesi’nde yerini aldı.
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Üretilen araçlar, Tünel meydanında gerçekleştirilen törenle Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri katıldı.
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Araçlarının yerli ve milli olmasını önemsediklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Geçtiğimiz yıl burada 2 metreküplük süpürge araçlarının Beyoğlu ölçeğinde uygulanabilirliği konusunda çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu yıl içinde 4 metreküplük araçların çalışmalarına başlayacağımızı da duyurmuştuk.
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Konya’da Tümosan’a gitmiştik. Orada Kademe Grubu’nun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceledik. Tanıtımını yaptığımız 4 metreküplük araçların üretimi tıpkı 2 metreküplük araçların üretimi gibi Beyoğlu Belediyemizin teknik ekibi ve Albayrak Grubu’na bağlı Kademe Grubu’nun yapmış olduğu toplantılarda ortak çalışma neticesinde yerli ve milli olarak Beyoğlu’nda hizmete alınmış vaziyette.
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Özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Yaklaşık 100 milyon üzerinde bir ödeme yurtdışına ithal ediliyordu bu mallar. Yedek parçası ile beraber bu miktar daha da artıyordu. Çok ciddi olarak ekonomik tasarrufta bulunulacak, paramız ülkemizde kalacak.
Title
Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş olacağız. Bu hidrostatik kompakt süpürge araçlarımız Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye için ideal bir süpürge aracı. Bu şekilde daha verimli bir temizliği gerçekleştireceğimize inanıyorum“ diye konuştu.
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Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ise araçların tamamen yerli üretim olduğuna dikkat çekerek, Bu araçlar yurtdışından Türkiye’ye geldiğinde 150 bin euro civarlarında Türkiye’de satılıyordu. Biz de bu araçları şu anda yaklaşık 90 ile 100 bin euro arasında mal ediyoruz. Bu fiyatlar ile bugünden sonra dövizimiz yurtdışına gitmeyecek.
Title
Title
Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe ürün gamını hızlı şekilde arttıran Kademe A.Ş. ile hizmette yerli üretimleri tercih eden Beyoğlu Belediyesi, kamu-özel sektör işbirliğinde önemli bir çalışmaya daha imza attı.
Title
Yerli üretim araçları tercih etmesiyle 2020 yılında 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan Beyoğlu Belediyesi, bu kez daha verimli ve güçlü bir modelin üretimine öncülük etti.
Title
Geliştirilmesine büyük katkı sağladığı için ismini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın vermesi beklenen araç, ilk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor.
Title
Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor.
Title
Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip.
Title
İstanbul’un en çok turist çeken kalabalık ilçelerinden Beyoğlu Belediyesi, Kademe A.Ş’nin ilk geliştirdiği temizlik araçlarıyla 1 yılda 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlanmıştı.
Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​
Kademe A.Ş. tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen 4 metreküplük 'Kompakt Yol Süpürme Araçları', Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi. İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.Y erli ve milli süpürme araçları, ilk görevlerine İstiklal Caddesi'nde başladı.
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