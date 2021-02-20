KADEME Beyoğlu yollarında

Albayrak Grubu şirketlerinden olan Kademe A.Ş. tarafından üretilen tamamen yerli ve milli temizlik araçları, İstanbul’un en kalabalık ve en çok turist çeken ilçelerinden olan Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi.

İstanbul’un en kalabalık ve en çok turist çeken ilçelerinden olan Beyoğlu Belediyesi, yüzde 50 tasarruf sağladığı yerli üretim sokak temizliği ekipmanlarına, yeni bir modeli daha ekledi. Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe A.Ş., “AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracı”nın bir büyük modeli olarak geliştirdiği “AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı”nı Beyoğlu Belediyesi’ne teslim etti.

CİDDİ TASARRUF SAĞLAYACAK

Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi Tünel Meydanı’nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı. Yerli üretimi desteklediklerini belirten İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, şunları söyledi: “Araçların özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Ekonomik olarak ciddi bir tasarruf olacak paramız bu şekilde ülkemizde kalacak.”

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OYNAT 01:36 Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.



Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracının bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı'nı Beyoğlu Belediyesine teslim etti.



İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı. BiP'te paylaş

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DEVLET MİLLET EL ELE

“Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizde ciddi bir tasarrufta bulunmuş oluyoruz. Bu araçlar İstanbul için ve Türkiye için ideal. Bu araçlarla çok daha verimli bir temizlik gerçekleştireceğiz. Albayrak Grubu’na bu hizmet için çok teşekkür ediyorum. Bu proje ile özel sektörün yerli ve milli duruşunun önemini bir kez daha görmüş oluyoruz. Devlet-millet-özel sektör el ele başaramayacağımız hiçbir iş yok.”

Türkiye’de ilk defa yerli olarak üretilen araçların ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, şöyle konuştu:

İTHALAT DEĞİL İHRACAT YAPACAĞIZ

“Bu araçlar yurt dışından Türkiye’ye geldiğinde 130-150 bin avro arası bedellerde satılıyor. Biz şu an bu araçları 90-100 bin avro arasına mal ediyoruz. Bu kaynaklar bundan sonra yurt dışına gitmeyecek. Yurt dışına da ihracatımız var. Türkiye bundan sonra sanayisinde, her türlü araç gerecinde ithalat değil, ihracat yapacak. Son 2 yıldır kompakt araçları üretiyoruz, motoru da dahil tamamen yerli ve Türkiye’de üretiliyor. Yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz, son senede 40 milyon avro ihracat yaptık, bu seneki ihracat hedefimiz 50 milyon avro.”

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Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

10 milyon liralık tasarruf

Yapılan teslimatla İstanbul’un en kalabalık ve en çok turist çeken ilçelerinden olan Beyoğlu Belediyesi, yüzde 50 tasarruf sağladığı yerli üretim sokak temizliği ekipmanlarına, yeni bir modeli eklemiş oldu. Bu çerçevede Kademe AŞ ile hizmette yerli üretimleri tercih eden Beyoğlu Belediyesi, kamu-özel sektör iş birliğinde önemli bir çalışmaya daha imza attı. Yerli üretim araçları tercih etmesiyle 2020 yılında 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan Beyoğlu Belediyesi, bu kez daha verimli ve daha güçlü bir modelin üretimine öncülük etti.

Kendi sınıfında birinci

Geliştirilmesine büyük katkı sağladığı için ismini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın vermesi beklenen araç, ilk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor. Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor. Şasi ve yürür aksam dahil Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip bulunuyor.