Gündem Kadıköy metrosunda alkol kavgası
İSTANBUL

Kadıköy metrosunda alkol kavgası

Kadıköy’de metro içerisinde bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Kadıköy metrosunda alkol kavgası
Kadıköy metrosunda alkol kavgası.

Olay, dün Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında meydana geldi. İddiaya göre, Metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu. Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

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Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Tren içerisinde bulunan kadın yolcular ise kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa otogar metrosunda yumruk yumruğa kavga
OYNAT 00:36
Bayrampaşa otogar metrosunda yumruk yumruğa kavga
Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda 2 kişi bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı. Araya giren bir yolcu tartışanlardan biriyle yumruk yumruğa kavga etti. Boks maçını andıran o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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