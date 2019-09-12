Gündem Kadıköyde ağaç aracın üzerine devrildi
İSTANBUL

Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi

Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi

Kadıköy'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Sabah işe gitmek için aracının başına gelen sürücü, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Merkezi DHA
Araçta maddi hasar meydana geldi.
Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki ağaç bilinmeyen bir nedenle park halindeki Hasan Aksu'ya ait aracın üzerine devrildi.

Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olay nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Hasan Aksu

Şaşkına döndü

Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen Hasan Aksu gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Aksu şu şekilde açıklamada bulundu:

“Gece büyük bir ses geldi. Ön cepheye baktım bir şey göremedim. Sabah işe gitmek için geldiğimde aracımın üzerine ağacın düştüğünü gördüm. Tutanak tutturacağım. Sağlık olsun.“

Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü
OYNAT 00:28
Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü
Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru ilerleyen, kamyonet yavaşlayarak karşı şeride geçmek istedi. Arkadan aynı istikamete doğru yol alan otomobil sürücüsü hızla arkadan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet metrelerce takla atarken, arkadan çarpan araç ise alev topuna döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Kazada Mahsum A., Mehmet Emin A., Kutbettin B. ile Ramazan Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


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