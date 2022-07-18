Gündem Kadıköyde ağaç devrildi vatandaş isyan etti İBB ve Kadıköy Belediyesine şikayet ettik ağaç devrilince geldiler
İSTANBUL

Kadıköy'de ağaç devrildi vatandaş isyan etti: İBB ve Kadıköy Belediyesine şikayet ettik ağaç devrilince geldiler

Kadıköy'de kökünden kırılan ağaç yola devrildi. Sokak trafiğe kapanırken, ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Sokakta oturan çevre sakini, “Biz aslında 10-15 gün öncesinden şikayet etmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne şikayet etmiştik. Ama hiç kimse ilgilenmedi. Gelen olmadı. En sonunda ağaç yıkıldı öyle geldiler." diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Kadıköyde ağaç devrildi vatandaş isyan etti: İBB ve Kadıköy Belediyesine şikayet ettik ağaç devrilince geldiler
Sokak trafiğe kapanırken,

Olay, saat 04.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Bayraktar Cami Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinin daha önce tehlike oluşturduğu gerekçesi ile yetkililere bildirdikleri ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç, elektrik tellerinin kopmasına neden olurken, Bayraktar Cami Sokak ve Kasrı Ali Caddesi'ndeki trafik akışını da engelledi.

DHA

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve AYEDAŞ ekipleri sevk edildi. AYEDAŞ ekipleri elektrik akımını kestikten sonra itfaiye erleri, motorlu testere ile ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı.

DHA

Sokakta oturan çevre sakini, “Biz aslında 10-15 gün öncesinden şikayet etmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne şikayet etmiştik. Ama hiç kimse ilgilenmedi. Gelen olmadı. En sonunda ağaç yıkıldı öyle geldiler. Arabanın üzerine de geldi ama bir şey olmadı galiba. Bilgisayar başında kulaklığım takılıyken bile çıtır çıtır sesleri duydum. En sonunda düştü ağaç. Herkes ona uyandı" dedi.

DHA

Devrilen ağacın parçalara ayrılıp kaldırılmasının ardından sokak ve caddede trafik normal seyrine döndü.

DHA

Maltepe'de rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
FOTOĞRAF 6
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Maltepe Küçükyalı Tipi Sokakta saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, rüzgar ve yağmurun etkisine dayanamayan dev ağaç kökünden sökülerek sokağa devrildi.
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Ağacın devrilmesiyle sokak üzerinde bulunan Volvo marka milyonluk otomobilde ve ağacın bulunduğu kaldırımda maddi hasar meydana geldi.
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Ağaç aynı zamanda çevredeki binalara da çarparak maddi hasara neden oldu. Devrilen ağaç sebebiyle sokağa araç giriş çıkışları kapatıldı.
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Devrilen ağacın kaldırılması için ekipler iş makinesi ile çalışma başlattı. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
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Olayı gören çevredeki vatandaş Adem Uzdemir, “Burada şu an bir ağaç devrildi. Ağaç çok yaşlı ve büyük. Böyle bir şey olacağını tahmin ediyorduk. Araçta ve çevredeki binalarda hafif hasarlar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok\" ifadelerini kullandı.
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Maltepe'de rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
İstanbul Maltepe'de şiddetli rüzgarın etkisiyle dev ağaç kökünden sökülerek milyonluk lüks otomobilin üzerine devrildi. Ağacın çarpmasıyla çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
OYNAT 00:59
Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
Kadıköy'de çürümüş bir ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. O sırada otomobil içerisinde olan bir kişi hafif şekilde yaralandı.


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