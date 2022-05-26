Kadıköy'de binanın yıkımı sırasında çökme

Kadıköy'de metruk binanın yıkımı esnasında çatı bölümünde çökme meydana geldi.
Çökme sonrası binayı çevreleyen paneller 3 aracın üzerine devrildi.
Araçlarda hasar meydana gelirken itfaiyenin çalışması sürüyor.
Kadıköy'de metruk binanın yıkımı esnasında çatı bölümünde çökme meydana geldi.
Çökme sonrası binayı çevreleyen paneller 3 aracın üzerine devrildi.
Araçlarda hasar meydana gelirken itfaiyenin çalışması sürüyor.
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