Gündem Kadıköyde binanın yıkımı sırasında çökme
İSTANBUL

Kadıköy'de binanın yıkımı sırasında çökme

Kadıköy'de metruk binanın yıkımı esnasında çatı bölümünde çökme meydana geldi. Çökme sonrası binayı çevreleyen paneller 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken itfaiyenin çalışması sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Kadıköyde binanın yıkımı sırasında çökme
Kadıköy'de binanın yıkımı sırasında çökme

Kadıköy'de metruk binanın yıkımı esnasında çatı bölümünde çökme meydana geldi.

Çökme sonrası binayı çevreleyen paneller 3 aracın üzerine devrildi.


Araçlarda hasar meydana gelirken itfaiyenin çalışması sürüyor.
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