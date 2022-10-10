​Kadıköy'de doğal gaz faciası.

İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 1kişi yaralandı. Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'taki bir binada akşam saatlerinde doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binadan yabancı uyruklu 1 kişi yaralı kurtarılırken, 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.