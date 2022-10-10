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İSTANBUL

Kadıköy'de doğal gaz faciası

Kadıköy Fikirtepe'deki bir binada meydana gelen patlama sebebiyle 3 kişi can verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköyde doğal gaz faciası
​Kadıköy'de doğal gaz faciası.

İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 1kişi yaralandı. Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'taki bir binada akşam saatlerinde doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binadan yabancı uyruklu 1 kişi yaralı kurtarılırken, 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Denizli'de korkutan doğal gaz patlaması: Evleri yerle bir oldu
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Olay, Bağbaşı Mahallesi 3015 Sokak'ta, Birol Sert'e ait 2 katlı evin 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması olurken, ihbarla sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz şirketi ekipleri geldi.
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Sağlık ekibi, patlama nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Birol Sert ile eşi Mesude Sert'i ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Patlama sırasında evde olan çiftin torunu down sendromlu Cüneyt Sert'in yara almadığı öğrenildi.
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Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlamada evin oturma odası ile 2'nci kat duvarları bahçeye doğru yıkıldı. Polis ve doğal gaz şirketi ekipleri, inceleme başlattı.
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Çiftin akrabası olan Mehmet Yılmaz, teyzesi Mesude Sert'in, evin salonundaki lambayı açtığı anda patlamanın meydana geldiğini belirterek, \"Büyük ihtimal bir doğal gaz kaçağı var. Patlama olduktan sonra duvarlar dışarıya doğru çökmüş. Evin içinde yangın çıkmış. Olay sırasında içeride torunları da varmış, onda hiçbir şey yok. Teyzem ve eniştemde üçüncü derece yanık var. Şu anda durumları iyi\" dedi.
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Denizli'de korkutan doğal gaz patlaması: Evleri yerle bir oldu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki katlı evde doğal gaz patlaması sonucu Birol Sert (59) ile eşi Mesude Sert'in (59) vücudunda yanıklar oluştu. Çiftin down sendromlu torunu Cüneyt Sert (12) yaralanmazken, patlamada evin duvarları yıkıldı.

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