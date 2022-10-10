​Kadıköy'de doğal gaz faciası.

Çiftin akrabası olan Mehmet Yılmaz, teyzesi Mesude Sert'in, evin salonundaki lambayı açtığı anda patlamanın meydana geldiğini belirterek, \"Büyük ihtimal bir doğal gaz kaçağı var. Patlama olduktan sonra duvarlar dışarıya doğru çökmüş. Evin içinde yangın çıkmış. Olay sırasında içeride torunları da varmış, onda hiçbir şey yok. Teyzem ve eniştemde üçüncü derece yanık var. Şu anda durumları iyi\" dedi.