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İSTANBUL

Kadıköy’de rüşvet havuzu

Kadıköy’de zabıtaların 10 bin lira rüşvet istediği esnafın şikayeti büyük rüşvet çarkını ortaya çıkardı. Rüşvet yöntemi ilginçti. Bir zabıta, esnafı ziyaret ederek samimi oldu ve “Bir sorun yaşarsan beni ara” dedi. Aynı gün başka zabıtalar gelip esnaftan tenteyi kaldırmasını istedi. Esnaf ilk zabıtadan yardım isteyince rüşvet devreye girdi. Bu şekilde çok sayıda esnaftan toplanan rüşvet paraları 2 kişiye ait banka hesaplarına yatırıldığı ve havuzda biriken paraların zabıtalar arasında paylaştırıldığı belirlendi. İstanbul merkezli operasyonda 5 şehirde 194 kişi gözaltına alındı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Kadıköy’de rüşvet havuzu
İstanbul Emniyeti şüphelileri gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet çarkını ortaya çıkardı. 224 şüphelinin yakalanması için düğmeye basılan operasyon, 1 yıl önce rüşvet alınan bir esnafın yaptığı ihbarla başladı. Mali şube polislerinin 1 yıldır yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy ve Maltepe Belediyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 6 mühendis ve 48 zabıtanın rüşvet şeması deşifre edildi.

SİSTEM BÖYLE İŞLİYOR

Kadıköy Belediyesi zabıtalarının mağdur ettiği esnaf, kendisinden rüşvet isteyen zabıtalardan şikayetçi oldu. Esnaf, “Sabah iş yerime gelen bir zabıta memuru samimi davranıp bana telefon numarasını verdi. ‘Belediyeyle alakalı sıkıntın olursa beni ara’ dedi. Aynı akşam zabıta ekipleri gelip iş yeri tentemin sorun oluşturduğunu, kaldırmam gerektiğini söyledi. Ben de sabah telefon numarasını bırakan zabıta memurunu aradım. Telefonu denetime gelenlere vermemi istedi.Sonra bana bir banka IBAN numarası attı, 10 bin lira gönderirsem sorunu çözeceğini söyledi” ihbarında bulurdu. Yapılan incelemede, Kadıköy zabıta ekiplerinin 1 yıl içinde birçok esnaftan aynı yolla rüşvet aldığı tespit edildi.

194 RÜŞVETÇİ GÖZALTINDA

Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Zabıta Bölge Amirliği personelinin rüşvet sistemi oluşturduğu, kaçak inşaat, kaçak yapı, denetimlerde ruhsatsız iş yerlerine ve iş yerlerinde eksikliklere göz yumarak rüşvet almak suretiyle maddi menfaat sağladığı belirlenen 224 şüpheli tespit edildi. İBB, Kadıköy ve Maltepe Belediyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli yapı denetim uzmanı 6 mühendis, 48 zabıta ve rüşvet veren 170 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 194 kişi gözaltına alındı.

Rüşvetin kodu: Metre

  • Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, toplanan paraların 2 sivile ait banka hesabına yatırıldığını belirledi. Paranın bu hesaplarda biriktikten sonra bazı zabıtalar arasında paylaşıldığı ortaya çıktı. Zabıtaların rüşvet alınacak esnafı kendi aralarında “sağlam arkadaş”, rüşveti ise “metre” diye kodladığı belirlendi. Alınan rüşvet miktarının öğrenilmesi için de “Caddede kaç metrelik işlem yapıldı” şeklinde şifreli konuşmalar yapıldığı tespit edildi.

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