Kadılık binası ihya edildi

Fatih’in Süleymaniye Mahallesi’nde müftülük bahçesinde bulunan ve çıkan yangınlarla yıkılan İstanbul Kadılığı Dairesi aslına uygun olarak ihya edildi. İstanbul Müftülüğü’nde düzenlenen açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat katıldı. Törende konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yeniden yapılan binanın 1826’da Sultan 2. Mahmud’un emri ile Yeniçerilerin merkezi iken Bab-ı Meşihat’e yani Şeyhülislamlık makamına dönüştüğünü bildirdi.

DUALARLA AÇILDI