Kadılık binası ihya edildi

Fatih’in Süleymaniye Mahallesi’nde müftülük bahçesinde bulunan ve çıkan yangınlarla yıkılan İstanbul Kadılığı Dairesi aslına uygun olarak ihya edildi. İstanbul Müftülüğü’nde düzenlenen açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat katıldı. Törende konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yeniden yapılan binanın 1826’da Sultan 2. Mahmud’un emri ile Yeniçerilerin merkezi iken Bab-ı Meşihat’e yani Şeyhülislamlık makamına dönüştüğünü bildirdi.
DUALARLA AÇILDI
- Binanın 1926’da geçirdiği yangın sonrası kullanılamaz duruma geldiğini ifade eden Maşalı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulmasıyla binanın İstanbul Müftülüğü’ne devredildiğini aktardı. Binanın Kadı Konağı olarak hizmet verdiğini, müftülük tarafından kullanılan binanın ise Fetva Makamı olduğunu anlatan Maşalı, “2018’de Hasan Kamil Yılmaz hocamızın müftülüğü döneminde tarihi binanın yeniden ihyası için çalışmalar başlatıldı. Hocamın başlattığı bu hizmeti tamamlamak bir talebesi olarak bana nasip oldu” dedi.