Kadim Dostlar iftarda buluştu

Türk siyasi hayatının son elli yılında önemli projelere imza atan ve aynı çizgide siyaset yapan dava insanlarının oluşturduğu “Kadim Dostlar Grubu” Darülaceze’deki geleneksel iftar programında bir araya geldi. Hamza Cebeci, Hasan Kaan ve Hüseyin Topbaş’ın ev sahipliği yaptığı iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Darülaceze’nin projelerinin gösterildiği sinevizyon gösterisinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkıda bulunanlara teşekkür edildi.

YENİ PROJELER HAYATA GEÇECEK

Davette konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Kadim Dostlar Grubu’nun yeniden bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Darülaceze projelerinden de bahseden Cebeci, “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 25 Eylül 2021’de Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışını yaptık. Yeni projelerimiz de çok yakında hayata geçecek” ifadesini kullandı.

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Hamza Cebeci’nin ardından kürsüye gelen İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, “Biz hep beraber ne sıkıntıları aştık. Allah’ın izniyle 2023’e giden yolda da önümüzdeki tüm engelleri aşarak iyi bir sonuç elde edeceğiz” dedi.

Son konuşmayı yapan TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ise MTTB yıllarındaki hatıralarını anlattıktan sonra topluluğun Kadir Gecesi ve bayramını şimdiden kutladığını dile getirdi. Program, karşılıklı hediyeleşme ve hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.