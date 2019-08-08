Kadın çalışana HDP zulmü

31Mart yerel seçimlerinde HDP’nin kayyumdan devraldığı Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, kayyum döneminde işe alınan belediye işçilerine zulüm yapılıyor. Nisan ayında koltuğu HDP’li başkan Kezban Yılmaz’ın devralmasından sonra kayyum döneminde işe alınan işçilere baskı yapan belediye yönetimi isteyen işten çıkabilir diyerek açıkça istifa edin çağrısında bulundu. İstifa etmeyen işçiler ise kendi uzmanlık alanları dışındaki işlerde çalışmaya zorlandı. Çalıştıkları alanlardan uzaklaştırılan işçiler park ve bahçelerde çöp toplamaya zorlanırken, bazı işçilerin de serada çalışmaları yönünde zorlandığı öğrenildi. Belediye kadrosunda çalışan bazı şehit yakınlarının da işine son verildiği öğrenildi.

Kayapınar Belediyesi

HEYET RAPORUNU HİÇE SAYDILAR

Kendi isteği ile görevinden istifa etmeyen belediye işçilerini farklı işlerde çalıştırarak yıldırmak isteyen HDP’li Kayapınar belediyesi, istifa etmemek için direnen işçilerden bazılarını ise sağlık raporlarını bahane göstererek 7 Temmuz’da işten çıkardı. Işten çıkarmalarda daha da öteye giden HDP’li belediye, doğum izni biten ve işe başlayan 3 kadının da işine son verdi. Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 3 kadın 2017 yılının Haziran ayında belediyede işe başladı. Çocukları olan kadınlar farklı zamanlarda doğum iznine ayrıldı. Doğum izni biten kadınlar bebeklerinin ve kendilerinin sağlık sorunları gerekçesiyle 1’er aylık heyet raporu aldı. Kayyum döneminde işe başladıkları için hedefte olan kadınlar, aldıkları raporlar gerekçe gösterilerek haksız biçimde tazminatsız olarak işten atıldı.

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KENDİLERİNDEN OLMAYANI SÜRDÜLER

Kayyum döneminde belediyede bilgisayar teknisyeni olarak işe başlayan Ş.D.G., yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle hastaneden iki defa heyet raporu aldı. Aldığı bir aylık raporun ardından tekrar işe başlayan Ş.D.G., hastalığının nüksetmesi üzerine yine heyet raporu aldı. Ikinci aldığı raporun haftasını kullanan Ş.D.G.’nin işine birden bire son verildi. Ş.D.G.’nin işine son verilme gerekçesi olarak ise, aldığı raporlar ve sağlık sorunları gerekçe gösterildi. Yeni Şafak’a konuşan Ş.D.G., “zaten işten çıkarmak için bahane arıyorlardı. İşten çıkarmadan önce bizi seraya parka sürdüler. Parkta çöp toplattılar. Ot yoldurdular. Kadın, yaşlı demeden bu şekilde sürdüler bizi. Sizi çalıştıracak yerimizi yok diyerekten bize eziyet ettiler. Niisanın ortasında geldiler, bir hafta sonra kendilerinden olmayanı sürdüler. Tazminatımızı vermediler. İşe dönüş davası açsam bana yine parkta çöp toplatacaklar” dedi.