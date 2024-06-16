Kadın cinayetleri azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre; 2023 yılında 242 bin 173 kadın, hayatını kaybetti.

Kadınların ölüm nedenleri arasında ilk sırada 86 bin 883 ölüm ile dolaşım sistemi hastalıkları geldi.

Ayrıca 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin de etki ettiği dışsal yaralanmalardan hayatını kaybeden kadın sayısı 29 bin 291 oldu.

Dışsal yaralanmadan ölümler içerisinde cinayetler de yer aldı. 2023'te 151 kadın cinayete kurban gitti. Kadın cinayetleri, son 6 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 2018'de 195 kadın cinayete kurban giderken, bu sayı 2019'da 222'ye çıktı. 2020'de 167, 2021'de 184, 2022'de de 186 kadın öldürüldü.

2023'te 827 kişi cinayete kurban gitti

2023'te Türkiye genelinde toplamda 827 kişi, cinayet sonucu hayatını kaybetti. Bunun 676'sını erkekler oluşturdu. 2018'de 1337 olan cinayet sayısı, yıllar içinde azalarak 2019'da 1039, 2020'de 1004, 2021'de 839 oldu. Ancak, 2022'de 940'a yükseldi.

Covid'den 1717 kişi öldü

2020 yılının Mart ayında Türkiye'de ilk vakası görülen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 2023'te 1717 kişi hayatını kaybetti.

Daha önceki yıllardaki ölüm sayılarına bakıldığında; 2020'de 22 bin 274, 2021'de 65 bin 366, 2022'de ise 22 bin 54 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.







