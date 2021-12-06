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Kadın çömlek ustaları Yıldırım’da yetişiyor

Yıldırım Belediyesi tarafından ilk kez açılan ‘Seramik Biçimlendirme Kursu’ kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadın çömlek ustaları Yıldırım’da yetişiyor
Yıldırım Belediyesi

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde ‘Seramik Biçimlendirme Kursu’ açıldı. Haftanın 5 günü gerçekleştirilen kurslarda, günlük 8 saat eğitim veriliyor.Kursiyerlere, sucuk, plaka, çimdikleme ve sıvama yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, pano tasarımı yapma ve şekillendirme gibi teknikler öğretiliyor.Yıldırım’da ilk kez açılan seramik biçimlendirme kursuna katılan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de el becerilerini geliştiriyor.Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya yapan işletmelerde, seramik fabrika ve kendi ev atölyelerinde üretim yaparak gelir elde edebilecek.

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