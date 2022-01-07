Kadın kılığına girip komşusunu çekiçle darbeden şüpheli serbest

İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 3 Ocak günü bir apartmandan çekiçle bir kadının yaralandığı ihbarını alan ekipler hemen olay yerine intikal etti. Ekipler, yapılan inceleme sonucunda Naciye O.'nun (54) üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darbedildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi.

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerinden uzaklaşırken başka bir binaya girdiği ve üstündeki pardösü ile eşarbı çıkararak elinde poşet ile kaçmaya devam ettiğini tespit etti.

PARA İÇİN YAPMIŞ

Çalışmaların devamında şüphelinin kadının alt komşusu Vefa E. olduğu ve evde bulunan 40 bin lirayı gasbetmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ

Vefa E. işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede ifade veren Vefa E, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti.