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Kadın kılığına girip komşusunu çekiçle darbeden şüpheli serbest

Küçükçekmece'de kadın kılığına girerek aynı binada oturduğu komşusunu çekiçle darbedip, gasbetmeye çalışan şüpheli Vefa E. (34) çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
Kadın kılığına girip komşusunu çekiçle darbeden şüpheli serbest
Vefa E.

İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 3 Ocak günü bir apartmandan çekiçle bir kadının yaralandığı ihbarını alan ekipler hemen olay yerine intikal etti. Ekipler, yapılan inceleme sonucunda Naciye O.'nun (54) üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darbedildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi.

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerinden uzaklaşırken başka bir binaya girdiği ve üstündeki pardösü ile eşarbı çıkararak elinde poşet ile kaçmaya devam ettiğini tespit etti.

PARA İÇİN YAPMIŞ

Çalışmaların devamında şüphelinin kadının alt komşusu Vefa E. olduğu ve evde bulunan 40 bin lirayı gasbetmeye çalıştığı ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ

Vefa E. işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede ifade veren Vefa E, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti.

Kadın kılığına girip kapısını çaldığı kadına çekiçle saldıran cani yakalandı: Tüyler ürperten ayrıntılar
FOTOĞRAF 14
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Edinilen bilgiye göre, Pazartesi günü saat 11.20 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Ömür Sokak’ta bulunan evinde kahvaltı yaptığı sırada çalan kapıyı açan Naciye Olgunsay, çekiçli saldırıya uğramıştı.
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Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçmış ve Olgunsay 13 çekiç darbesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
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Dört çocuk annesi kadının kafasına 10 dikiş atıldı.
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Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı titiz çalışmayla 24 saatte yaklaşık 50 güvenlik kamerası inceledi. <br><br>Şüphelinin giriş ve çıkış yapabileceği çevredeki tüm sokaklarda araştırma yapıldı.
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AYAKKABISI ELE VERDİ<br><br>Yapılan kamera ve araştırma çalışmalarının ardından şahsın kadın kıyafeti giydiği tespit edildi.<br><br>
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Kameralarda koşan kadından şüphelenen polis ekipleri, Naciye Olgunsay’a koşan kadını kıyafetlerinden teşhis ettirdi.
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Tespitin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.
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Bunun üzerine yapılan araştırmada polis ekipleri kamerada, şahsın kaçarken ve kıyafet değiştirirken ayakkabının değişmediğini belirledi.
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Polis, yaptığı titiz çalışmada şüphelinin, kadının alt komşusu Vefa E., olduğunu ortaya çıkardı.
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GÖZALTINA ALINDI<br><br>Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adamı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheli Vefa E, adliyeye sevk edildi.
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MOR PARDÖSE GİYMİŞ<br><br>Öte yandan şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. <br><br>Görüntülerde mor pardösülü şahsın olaydan sonra koştuğu ve 3 sokak ötede kuytu bir yerde kıyafet değiştirerek bir torbanın içine koyduğu anlar görüldü.
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Saldırgan, değiştirdiği kıyafetleri başka bir sokağın başındaki çöp kutusuna giderek torbayı attığı ve sonra evinin yakınındaki bakkaldan alışveriş yaptığı kameralara yansıdı.
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DÖNÜP BİR DE YARDIM ETMİŞ<br><br>Sokağındaki kalabalığı gören şüpheli Vefa E, elindeki alışveriş poşeti ile saldırıya uğrayan kadın hastaneye görüldüğü sırada yardım ettiği ortaya çıktı.
Kadın kılığına girip kapısını çaldığı kadına çekiçle saldıran cani yakalandı: Tüyler ürperten ayrıntılar
İstanbul Küçükçekmece'de, eşi ve çocukları işe gittikten sonra zilin çalması üzerine kapıyı açan kadın, dehşeti yaşadı. Pardösü giyen ve yüzü tülbentle kapalı bir şahsın saldırısına uğrayan kadın, 13 çekiç darbesi aldı. Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonrası saldırganın kimliğini belirledi. Gözaltına alınan şahsın kadının alt komşusu olduğu tespit edildi. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra kadını hastaneye götürmek için yardım ettiği de ortaya çıktı. Şahsın kaçış ve kıyafet değiştirme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


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