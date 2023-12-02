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Kadın öyküleri ödüllendirildi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sanat’ın bu yıl ilkini düzenlediği öykü yarışmasında ödüller sahibini buldu.

Haber Merkezi
04:00 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 05:48 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Programda konuşan başkan Gümrükçüoğlu İsrail’in katliamlarını kınayarak Gazze’de vahşete dikkati çekti.

Kadın alanında nitelikli eserlere imza atmak amacıyla kurulan KADEM Sanat’ın “Hayatın İçinde Kadın” konulu yarışmasına 700’e yakın öykü gönderildi. Kadın, kadın hakları, kadının toplumdaki yeri, sorumluluk paylaşımı, kadın dayanışması, sivil kadın hareketleri, kadın ve adalet, kadının fırsat eşitliğine erişimi alt başlıklarında kaleme alınan öyküler yarıştı. On kişilik seçici kurulun değerlendirdiği öyküler, Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşen törende KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ödüllendirildi. Programda konuşan başkan Gümrükçüoğlu İsrail’in katliamlarını kınayarak Gazze’de vahşete dikkati çekti.


#KADEM
#öykü
#yarışma
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