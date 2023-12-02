Kadın öyküleri ödüllendirildi

Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Kadın Araştırmaları Kongresi”nde “Sivil Toplum ve Kadın” teması ele alındı. İlke İlim Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Özden Sönmez, “Dernek kurulmadan önce mahalledeki kadınları örgütleyip ihtiyaç sahibi kişilerin gizliden ihtiyacını karşılıyorduk. Bütün peygamberlerimizin sözü ‘Ben bu görevime karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Ücretim, yalnızca Rabb-ül Alemin olan Allah’a aittir.’ Biz de teşekkür beklemeden işlerimizi yapıyoruz” şeklinde konuşuyor.