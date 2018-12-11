Kadın süvariler devriyeye çıktı

Gülhane Parkı'nda yaptıkları ilk devriyesini anlatan polislerden Güneş Abiş, vatandaşların kendilerini at üstünde gördüğü zaman çok şaşırdıklarını söyledi. Abiş, "Bir yıllık polis memuruyum ve Atlı Birlik’in kurulduğunu duyduğumda severek ve isteyerek katıldım. Vatandaşlar at üstünde kadın polisleri gördükleri zaman hem çok şaşırıyorlar hem de gurur duyuyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

4 AY EĞİTİM ALDIK

Bir yıldır İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ayten Yüksek de “İstanbul Atlı Birlik’te göreve başlayalı 6 ay oldu. 4 ay Ankara’da binicilik eğitimi gördük. Çok zorlu bir eğitim süreci geçirdik. Şimdi ise Gülhane Parkı’nda önleyici hizmet olarak devriye görevi yapıyoruz" diye konuştu. İki yıllık polis memuru olan Emine Bozoğlan ise, “Küçükken köyde atlar görüyordum ama beni bindirmiyorlardı. Çok korkuyordum. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde çalışırken eğitim açıldı. Çok merak ettim ve açıkçası merakımdan gittim. İyi ki de gelmişim” şeklinde konuştu.

BİZİ GÖREN ŞAŞIRIYOR

Ankara’da aldıkları binicilik eğitim sürecinin çok zor olduğunu vurgulayan Emine Bozoğlan, “800-900 kiloluk atlara hükmetmek çok zor oluyor. Görev yaptığımız atlar çok hissiyatlı hayvanlar, onlarla aramızda bayağı bağ kurduk" dedi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde 2 buçuk yıldır polis memuru olarak görev yapan Merve Karahan ise, içindeki hayvan sevgisi sebebiyle Atlı Birlik'e katıldığını söyledi. Merve Karahan da “Gittiğimiz görevlerde de etraftaki insanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu bizim hoşumuza gidiyor, motivasyonumuzu artırıyor" dedi.