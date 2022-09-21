Kadın turist şeker krizi geçirdi: Yardımına polis koştu

Taksim’de şeker krizine giren turist kadın bir anda yere yığıldı. Polis ekiplerinin yardımına koştuğu kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, şeker hastası olan turist kadın Taksim Meydanı’nda gezdiği esnada krize girdi. Bir süre sonra dengesini kaybeden turist yere yığıldı. Taksim Meydanı’nda görevli olan Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kadının yardımına koştu. Sağlık ekiplerine de haber verildi. Yere yığılan kadın turiste ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Kendinden geçen kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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