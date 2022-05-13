​Kadın vali sayısı 3 oldu

Ekonomi

Kuveyt Türk 2022'nin ilk çeyrek karını açıkladı: Ekonomiye 150 milyar liralık destek

Kuveyt Türk ilk çeyrekte 1 milyar 465 milyon TL net kar elde etti. Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Kullandırdığımız fon miktarının ilk çeyrekle birlikte 150,2 milyar TL’ye ulaşmış olması, reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz titizliğin bir göstergesidir” diye konuştu.