Valiler Kararnamesi ile 9 ilin valisi “vali-mülkiye başmüfettişliği” görevine getirilirken, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı. Kararnameyle Afyonkarahisar Valiliği’ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Bartın Valiliği’ne İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan atandı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’le birlikte kadın vali sayısı 3 oldu. Yiğitbaşı, ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti.
Kararnameyle İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu’ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a, Mülkiye Müfettişi Tuncay Akkoyun ise Karaman’a vali oldu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp Batman Valisi, Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır Valisi, Malatya Valisi Aydın Baruş Isparta Valisi, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Valisi, Batman Valisi Hulusi Şahin Malatya Valisi, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Mersin Valisi, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Sivas Valisi, Sivas Valisi Salih Ayhan Şanlıurfa Valisi, Kırklareli Valisi Osman Bilgin Şırnak Valisi, Tokat Valisi Ozan Balcı da Van Valisi oldu.