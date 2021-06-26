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ANKARA

Kadına şiddete karşı ortak veri tabanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı, önceki gün Beştepe’de yapılan ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ konulu istişare toplantısında atılacak adımlar konuşuldu.

Osman Özgan Yeni Şafak
Kadına şiddete karşı ortak veri tabanı
‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ konulu toplantıda atılacak ele alındı.

Katılımcıların önerilerini tek tek not alan Erdoğan, kadına karşı şiddetle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Erdoğan’ın, “Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelede geri durmamız asla söz konusu olamaz. Aksini bekleyenler hüsrana uğrar. Kadına yönelik çok ciddi manada adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz” dediği öğrenildi. Toplantıda ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadelede 2021-2025 yıllarını kapsayacak 4. Ulusal Eylem Planı da gündeme geldi. Erdoğan’ın, kadına yönelik şiddetle mücadelede 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Ulusal Eylem Planı’nı Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak çekileceği tarih olan 1 Temmuz’da açıklayacağı öğrenildi. Şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın artırılmasının amaçlandığı eylem planında, kadına yönelik şiddetle mücadele ortak veri tabanı oluşturulması da yer alıyor.

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