Kadına şiddete uzman savcı

Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet suçlarına ilişkin soruşturmalar ile bu kapsamda verilen önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi için harekete geçti. Bakanlık bu kapsamda, "Acil Faaliyet Planı" kapsamında 20 Şubat 2015 tarihli Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması konulu genelgeyi güncelledi.

Abdulhamit Gül

KADINA ŞİDDETE UZMAN SAVCI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasını taşıyan genelgeye göre, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Soruşturma Büroları" yaygınlaştırılacak. Şiddet vakalarına bu alanda eğitim almış belli savcılar bakacak. Alanında uzmanlaşması sağlanacak bu savcılar, farklı işlerde görevlendirilmeyecek ve sık iş bölümü değişikliği yapılmayacak. Başsavcılıklara yapılan şikayet başvuruları doğrudan polise havale edilmeyecek, müracaat sahibinin savcı tarafından ayrıntılı ifadesi alınacak.

ÖFKE KONTROLÜ TEDAVİSİ

Şiddet mağduru ve şiddet uygulayana yönelik, kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, ekonomik ve psikolojik durumu ile şiddet uygulayanın toplum açısından taşıdığı riski de ortaya koyan ayrıntılı sosyal araştırma raporları mahkemeye sunulacak. Şiddet mağduru hakkında koruyucu tedbirler verilmesinin yanı sıra şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbirlerin de gözetilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik eğitim, danışmanlık, rehabilite, tedavi ve muayene gibi alternatif tedbirler talep edilebilecek.

ÇOCUKLARA ÖZEL TEDBİR

Beyanı alınan şiddet mağduru, talebi halinde kolluk marifeti ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) gönderilecek. Taraflar hakkında tedbir isteminde bulunulurken, çocukların psikolojisi, sosyal yaşamı, eğitim hayatı ve ebeveynleri ile uygun ortamlarda ilişki kurabilmeleri gözetilerek çocuklar için de uygun tedbir talep edilebilecek.

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KİMLİK DEĞİŞTİRME TEDBİRİ

Hayati tehlikenin bulunan ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağı anlaşılan kişinin rızasına bağlı olarak kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi tedbiri hususunda bir karar verilmek üzere hakimden talepte bulunulabilecek, bu karar sadece korunan kişiye tebliğ edilecek ve gizli tutulacak.

İhlal edene zorlama hapis

Tedbir kararlarına ilişkin tebliğ evrakında, kararın gereklerine aykırı hareket edenlere “zorlama hapsi uygulanacağı”da belirtilecek. Zorlama hapsi kararlarının, itiraz kanun yoluna tabi olması ve kesinleşmeden infaz edilememesi hususları dikkate alınarak mahkeme tarafından ilgilisine tebliğ edilmesi sağlanacak. Bu hapsin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 8. maddesi uyarınca, kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilmesi gerekecek. Zorlama hapis kararları, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik gibi infaz uygulamalarına konu edilemeyecek.

Eyleme göre koruma tedbiri

Soruşturmayı aydınlatacak her türlü bilgi, belge ve delilin toplanması sağlanarak eylemle orantılı koruma tedbirleri istenilecek. Koruyucu ve önleyici tedbir taleplerinde bulunulurken, mağdurun daha önce başka şikayetinin bulunup bulunmadığı ayrıntılı bir şekilde UYAP kayıtlarından sorgulanacak. Böylece hakkında daha önceden de şikayet bulunan şüpheli hakkında zincirleme eylemlerle orantılı koruma tedbirleri uygulanacak. Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talep aranmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri uygulanacak.