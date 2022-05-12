Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet katalog suçlar arasında

Toplumsal şiddetle mücadele için önemli bir adım daha atıldı. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasını artıran düzenleme Meclis'ten geçti.

Yasa ile ısrarlı takip, ceza kapsamına alınıyor. Israrlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu eylem, çocuğa ve boşanılan eşe karşı olursa, mağdurun okulunu ya da konutunu terk etmesine yol açarsa ceza katlanarak artacak.

KADINA ŞİDDETE CEZA AĞIRLAŞIYOR

Yasayla, kadınlara karşı eziyetin cezası 2 buçuk yıl, işkencenin cezası ise 5 yıl hapisten başlayacak. Tehdidin cezası en az 9 ay hapis olacak. Kadınlara karşı işlenen suçların tamamında baro, avukat görevlendirecek.

REKLAM

Cezalarda iyi hal indirimi de yeniden düzenlendi. Bundan böyle iyi hal, takdir indirimi nedeni olarak görülemeyecek.

SAĞLIKTA ŞİDDETE YENİ ÖNLEMLER

Yasayla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası da artacak. Kasten yaralama katalog suçu kapsamına alınarak tutuklu yargılamanın önü açılacak.

Ayrıca doktorlara, tıbbi işlem ve uygulamalarına ilişkin cezai soruşturma açılması için Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan izin alınması şartı getirilecek.

BAKAN KOCA: HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, şu ifadeleri kullandı;

"Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.

REKLAM

“İYİ HAL İNDİRİMİ NEDENİ SAYMAYACAK”

Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak.

Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanımızın 14 Mart'taki iradeleriyle başlayan; sağlık çalışanlarını şiddetten, Malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Meclis'te tecelli eden Milli İradede karşılığını bulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum."