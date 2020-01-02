Gündem Kadını uzman birim koruyacak
POLİTİKA

Kadını uzman birim koruyacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliği, emniyet ve jandarmaya gönderdiği genelgede kadına yönelik şiddetle topyekun mücadele edilmesini istedi. Polis ve jandarmada sadece bu konuda uzmanlaşan birimler kurulacak. 500 bin personele eğitim verilecek. İl komisyon toplantılarına üniversite, STK ve barolar da katılacak. Elektronik kelepçe yaygınlaşacak. Dayakçı ile şiddet mağduru arasında arabuluculuk yapılamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayımlayarak kadına yönelik şiddetle topyekun mücadele edilmesini istedi. 81 il valiliği, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve sahil güvenlik komutanlıklarına gönderilen genelgeye göre, emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak, 500 bin kolluk personeli kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.

PERSONELE EĞİTİM

Genelgeye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

3 AYDA BİR TOPLANTI

Valilikler, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini geliştirici hizmet içi eğitimler düzenleyecek, illerde oluşturulan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları” valilerin başkanlığında 3 ayda bir toplanacak.

ÜNİVERSİTELERE DAVET

İl ilçe düzeyinde yapılacak komisyon toplantılarına, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, barolar ve benzeri kurum ve kuruluşlar davet edilecek. İl ve ilçelerde muhtarlar, rehber öğretmenler ile diğer öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine gerekli eğitimler verilecek.

ORTAK AĞ KURULACAK

Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Bilgi Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bilgi Sistemi, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme Merkezleri (ŞÖNİM) arasında bilginin hızlı paylaşımı için ortak bir ağ kurulacak.

ERLERE ANLATILACAK

Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesinde vatani görevini yapan er ve erbaşlara, kadına yönelik şiddetin sonuçları ve bu durumun engellenmesine yönelik eğitimler verilecek. Jandarma ve Emniyet tarafından yürütülen tüm işlemlerin tek elden takibinin yapılması için tek işi kadına karşı şiddetle mücadele olan idari birimler kurulacak.

  • Elektronik kelepçe yaygınlaştırılacak
  • Şiddet failleri için “Elektronik Kelepçe” uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak, bununla ilgili ilgili bakanlıklar iş birliğinde gerekli altyapının yapılması için çalışmalara hemen başlanacak. Belediye Kanunu gereğince büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üstü olan ilçelerde kadın konukevleri açılıp açılmadığı İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetlenecek.
  • Silahına el konulacak
  • Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin silahları kolluk güçleri tarafından alınacak ve haklarında tedbir kararı kaldırılıncaya kadar tekrar verilmeyecek.

Uzlaşma ve arabuluculuk olmayacak

Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde, bu konuda bir talebinin olup olmadığına bakılmaksızın mağdurun yaşam hakkının korunmasını sağlamak amacıyla koruyucu tedbirler alınacak. 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyetinin yapılamayacağı konusunda da gerekli tedbirler alınacak.

7/24 görev

  • Kolluk birimlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlulukları kapsamında yapması gereken işlemlere ilişkin “kontrol çizelgesi” hazırlanacak ve her olay için yapılan işlemler bahse konu çizelgeye uygun ve eksiksiz bir şekilde yazılarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek. Valilikler tarafından ŞÖNİM’lerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmalarının sağlanması amacıyla yerel imkanlar dahilinde personel ve idari kapasiteleri artırılacak. Ayrıca 7/24 esasına göre görev yapan ŞÖNİM’lerde sürekli kolluk personeli görevlendirilecek. Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği de muhakkak kolluk tarafından kontrol edilecek. Şiddet mağdurunun, daha önce başka şikayetinin olup olmadığı da mutlaka kontrol edilecek.

'Yasalar aileyi bölmez, aileyi şiddet böler'
HAYAT
'Yasalar aileyi bölmez, aileyi şiddet böler'
Akdeniz için karar günü

Akdeniz için karar günü

Libya tezkeresi bugün mecliste oylanacak.
Millete hizmet hep sürecek

Millete hizmet hep sürecek

2020'de de milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz.
PKKnınkabusu olacağız

PKK'nın
kabusu olacağız

​Soylu: Elimizin tersiyle öyle bir vuracağız ki, düştükleri yerden kalkamayacaklar.
Baskın emri Süleymani’den

Baskın emri Süleymani’den

​Bağdat'ta kuşatma çadırlarda devam ediyor.
Tel Abyad’ın yiğidi

Tel Abyad’ın yiğidi

​Erzurumlu şehidi binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı.
Yüksek<br>yargıda seçim yılı

Yüksek
yargıda seçim yılı

​Danıştay ve Yargıtay başkanlarının görev süresi doluyor.

İdlib üşüyor

İdlib üşüyor

​Derme çatma kamplara sığınan İdlibliler zor günler geçiriyor.

Yardım eden<br>hedef oluyor

Yardım eden
hedef oluyor

​Terör örgütü Şebab, Somali'yi çökertmek istiyor.
2020'ye<br>eylemli başlangıç

2020'ye
eylemli başlangıç

​Hong Kong ve Lübnan'da olaylar kaldığı yerden devam ediyor.
Dev proje<br>hizmete alınıyor

Dev proje
hizmete alınıyor

​Türk Akım'dan doğal gaz akışı 8 Ocak'ta başlıyor.
Noterde güvenli ödeme dönemi

Noterde güvenli ödeme dönemi

Dolandırıcılara fırsat vermeyecek yeni uygulama.
TVNET'ten<br>İdlib özel yayını

TVNET'ten
İdlib özel yayını

​STK başkanları büyük yardım çağrısı için bir araya geldi.
4.5 milyon TL'yi bıraktı

4.5 milyon TL'yi bıraktı

​Ünal Karaman, ayrılıktan doğan hakkını kullanmadı.
5 termik santral tamamen kapatıldı

5 termik santral tamamen kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, termik santrallere ilişkin konuştu.
Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

​Cumhurbaşkanı, Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.