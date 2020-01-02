Kadını uzman birim koruyacak

İçişleri Bakanlığı, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayımlayarak kadına yönelik şiddetle topyekun mücadele edilmesini istedi. 81 il valiliği, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve sahil güvenlik komutanlıklarına gönderilen genelgeye göre, emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak, 500 bin kolluk personeli kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.

PERSONELE EĞİTİM

Genelgeye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

3 AYDA BİR TOPLANTI

Valilikler, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini geliştirici hizmet içi eğitimler düzenleyecek, illerde oluşturulan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları” valilerin başkanlığında 3 ayda bir toplanacak.

ÜNİVERSİTELERE DAVET

İl ilçe düzeyinde yapılacak komisyon toplantılarına, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, barolar ve benzeri kurum ve kuruluşlar davet edilecek. İl ve ilçelerde muhtarlar, rehber öğretmenler ile diğer öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine gerekli eğitimler verilecek.

ORTAK AĞ KURULACAK

Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Bilgi Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bilgi Sistemi, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme Merkezleri (ŞÖNİM) arasında bilginin hızlı paylaşımı için ortak bir ağ kurulacak.

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ERLERE ANLATILACAK

Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesinde vatani görevini yapan er ve erbaşlara, kadına yönelik şiddetin sonuçları ve bu durumun engellenmesine yönelik eğitimler verilecek. Jandarma ve Emniyet tarafından yürütülen tüm işlemlerin tek elden takibinin yapılması için tek işi kadına karşı şiddetle mücadele olan idari birimler kurulacak.

Elektronik kelepçe yaygınlaştırılacak

Şiddet failleri için “Elektronik Kelepçe” uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak, bununla ilgili ilgili bakanlıklar iş birliğinde gerekli altyapının yapılması için çalışmalara hemen başlanacak. Belediye Kanunu gereğince büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üstü olan ilçelerde kadın konukevleri açılıp açılmadığı İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetlenecek.

Silahına el konulacak

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin silahları kolluk güçleri tarafından alınacak ve haklarında tedbir kararı kaldırılıncaya kadar tekrar verilmeyecek.

Uzlaşma ve arabuluculuk olmayacak

Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde, bu konuda bir talebinin olup olmadığına bakılmaksızın mağdurun yaşam hakkının korunmasını sağlamak amacıyla koruyucu tedbirler alınacak. 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyetinin yapılamayacağı konusunda da gerekli tedbirler alınacak.

7/24 görev

Kolluk birimlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlulukları kapsamında yapması gereken işlemlere ilişkin “kontrol çizelgesi” hazırlanacak ve her olay için yapılan işlemler bahse konu çizelgeye uygun ve eksiksiz bir şekilde yazılarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek. Valilikler tarafından ŞÖNİM’lerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmalarının sağlanması amacıyla yerel imkanlar dahilinde personel ve idari kapasiteleri artırılacak. Ayrıca 7/24 esasına göre görev yapan ŞÖNİM’lerde sürekli kolluk personeli görevlendirilecek. Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği de muhakkak kolluk tarafından kontrol edilecek. Şiddet mağdurunun, daha önce başka şikayetinin olup olmadığı da mutlaka kontrol edilecek.