Kadının soyadı hakkına yasal güvence

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 39 maddelik 9’uncu Yargı Paketi’nin Meclis Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı. Buna göre teklifle, Anayasa Mahkemesi’nin "kadının soyadına" ilişkin iptal kararı doğrultusunda Türk Medeni Kanunu'nda düzenlemeye gidilecek. Bu değişikliğe göre kadın, evlenmekle kocasının soyadını alacak. Kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek.





SOY BAĞI REDDİ HAKKI

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına uygun olarak anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı verilecek. Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye sınırlı bir şekilde dava açabilme hakkı tanıyan hüküm tekrar düzenlenecek.





BARO ÖDENEKLERİNE AYAR

Birden fazla baronun bulunduğu illerde barolara gönderilecek adli yardım ödeneğinin oranı yüzde 40 yerine yüzde 30 olarak yeniden belirlenecek.





HAKARET SUÇUNA DÜZENLEME

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkartılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi, 2 yılı geçemeyecek şekilde düzenlenecek.





UZLAŞTIRMACILARA YASAL KORUMA

Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki uzlaştırmacıların sadece hukuk fakültesi mezunlarından olmasına olanak sağlanacak. Hukuk fakültesi mezunu olmayan mevcut uzlaştırmacıların hakları da yasa kapsamında korunacak. Arabuluculuk görüşmelerinin ilk toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan tarafın, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile karşı tarafın ödemekle yükümlü olduğu yargılama giderinin tamamı yerine yarısından sorumlu tutulacağı ve ayrıca bu taraf lehine tarifeye göre belirlenecek vekalet ücretinin de yarısına hükmedileceği düzenlenecek.



