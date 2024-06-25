SGK uyardı: Adı veya soyadı değişen vatandaşlar dikkat

Emekli maaşı temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emekli temmuz ayı zammı için milyonlarca emekli nefesini tutup zam oranını bekliyor. Emekli maaşı temmuz zammı 2024 son dakika gelişmeleri ile takip edilirken, temmuz ayında alacakları zam oranı, enflasyon farkına göre belirlenecek. SGK ve Bağkur emeklisi zam oranları, TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarına dayalı olacak. Peki, emekli maaşlarına temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu.