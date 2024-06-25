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Ekonomi

SGK uyardı: Adı veya soyadı değişen vatandaşlar dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), adı veya soyadını değiştiren sigortalı vatandaşlar için güncelleme uyarısında bulundu. Ardından gerekli adımları tek tek paylaştı.

12:49 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 12:51 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye'de adını veya soyadını değiştiren, evlilikten dolayı soyadı değişen kadınların Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki kayıtlarını da güncellemesi gerekiyor.


SGK bundan dolayı yapılması gerekenleri açıkladı.


SGK yaptığı duyuruda
"Adı veya soyadı değişen sigortalılarımızın, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ne (MUHSGK) giriş yapabilmeleri için yeni ad ve soyadlarını güncellemeleri gerekmektedir"
açıklamasını yaptı.

Değişiklik için adımları SGK şöyle açıkladı:
  • e-SGK / İşveren / Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bilgirgesi (4-a) / e-Bildirge kullanıcı adı ve şifresi / Sigortalı Soyadı Değişikliği





#SGK
#soyadı
#Çift soyadı
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