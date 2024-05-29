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SGK: Şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tasarruf tedbirleri kapsamında şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

16:08 - 29/05/2024 بدھ
DHA
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde şehit yakınlarının 'kamuda tasarruf paketi' kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları ifadelerine yer verildiği belirtilerek,
"Bazı haber sitelerinde yer alan 'Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları' ifadesi doğru değildir. Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişiler kanunla belirlenmiş olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelere göre; 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre; aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, harp malüllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, katılım payı, 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, harp malüllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, ilave ücret alınmamaktadır"
denildi.


#SGK
#şehit yakını
#Kamuda Tasarruf Paketi
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