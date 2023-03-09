Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayeti

Türkiye’de kadın cinayetleri hız kesmiyor. Dün tüm dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanırken, İstanbul, Batman ve Malatya’da eşleri tarafından saldırıya uğrayan üç kadın daha hayatını kaybetti. Kadınlardan ikisi bıçaklanarak, biri de tabancayla vurularak öldürdü. Batman’da 38 yaşındaki Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi 33 yaşındaki Tuba Atılgan’a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti. Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuba Atılgan’ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna gönderildi. Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi’ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.