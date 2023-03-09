Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayeti

Olay yeri inceleme, Batman.
Türkiye’de kadın cinayetleri hız kesmiyor. Dün tüm dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanırken, İstanbul, Batman ve Malatya’da eşleri tarafından saldırıya uğrayan üç kadın daha hayatını kaybetti. Kadınlardan ikisi bıçaklanarak, biri de tabancayla vurularak öldürdü. Batman’da 38 yaşındaki Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi 33 yaşındaki Tuba Atılgan’a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti. Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuba Atılgan’ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna gönderildi. Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi’ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Bir diğer cinayet haberi de İstanbul’dan geldi. Pendik’te tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi, balkondan atlayarak intihar etti. Olay, Güzelyalı Mahallesi’nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar ile eşi Murat Yaşar (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Yaşar önce karısını defalarca kez bıçakladı. Ardından balkondan atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde bıçaklanmış vaziyette yatan kadın ile balkondan atlayan adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
BİR CİNAYET DE MALATYA’DA
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ise bir kişi imam nikahlı karısını bıçaklayarak öldürdü. Kentte taksicilik yapan Ö.Y, Yamaç Mahallesi Namlı Sokak’ta imam nikahlı karısı B.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. bıçakla B.Ç’yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı kadın hayatını kaybetti.