Kadınlar sessiz dünyaya ses olacaklar: Duymayan kalmayacak

Mamak Belediyesi tarafından işitme engelli vatandaşların daha rahat iletişime geçebilmesi için İşaret Dili kursu açıldı.

Kursa gelen kadınlar, birbirlerini anlamak için el ve kol hareketlerini kullanarak tanışma işaretleri, renkler, sayılar ve ikili diyalog esnasında en sık kullanılan kelimelerin yanı sıra, Türk İşaret Dili kurallarını da öğreniyor. Her kelimenin farklı bir işarette kendini bulduğu kursta, her işaret de bir işitme engelliye ses olacak.

Kutludüğün Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Merkezi’nde işitme engelli vatandaşların daha rahat iletişime geçebilmesi için İşaret Dili kursu açıldı.

Küçük dokunuşlar, büyük mutluluklar

Kursta öğretmenin el ve kol hareketlerini tekrarlayan kadınlar, her hareketin de ne anlama geldiğini öğreniyor. Kursiyerler günlük yaşamda işitme engelli bireylerin neler yaşadığına yakından tanıklık ediyorlar. Çarşamba günleri gerçekleşen Türk İşaret Dili Kursundaki eğitimlerin ardından kursiyerler, kurstan öğrendikleriyle artık işime engelli bir vatandaşla rahatlıkla konuşabilecek ve yalnız olmadıklarını gösterecekler.

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