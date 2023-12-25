Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık: Soruşturma başlatıldı

Kadir Has Üniversitesi’ndeki ibadethanede namaz kılmak isteyen öğrenciler ve bir hoca arasında ‘ayakkabı’ tartışması çıktı.
Ayakkabısıyla içeri girdi
'Ben Budistim'
'Namazın altı farzından birisi temizlik'
Öğrenciler güvenliği çağırdı
Öğrencilerin haklı tepkisi üzerine, akademisyen sesini yükselterek gerilimi daha da tırmandırdı.
Öğrenciler, öğretim görevlisinin ibadethaneden çıkarılması için güvenliği çağırdı.
Tüm o anlar ibadethanedeki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Öğretim görevlisine tepki yağdı
Öğrencilerle öğretim görevlisi arasındaki tartışmanın videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları ibadethaneye saygısızlık yapan öğretim görevlisine tepki gösterdi.
Üniversiteden ilk açıklama: Soruşturma başlatıldı
Kadir Has Üniversitesi söz konusu olayın sosyal medyada gündem olması sonrası bir açıklama yayınladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: