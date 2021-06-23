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KONYA

Kadir Şeker olayında yeni gelişme: Hayatını kurtardığı kadın, uyuşturucuyla yakalanan adamla cezaevinde evlendi

Konya'da Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın (32) elinden dayak yerken kurtardığı kız arkadaşı Ayşe Dırla'nın (35), 900 gram eroinle yakalanıp tutuklandığı Murat Hanlı (26) ile cezaevinde evlendiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Kadir Şeker olayında yeni gelişme: Hayatını kurtardığı kadın, uyuşturucuyla yakalanan adamla cezaevinde evlendi
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, uyuşturucuyla yakalandığı erkek arkadaşıyla cezaevinde evlendi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve tıp fakültesinde okumak isteyen Kadir Şeker, geçen yıl 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yoldan geçerken Piri Reis Parkı'nda, Ayşe Dırla'yı, erkek arkadaşı Özgür Duran'ın dövdüğünü fark edince müdahale etti. Kadir Şeker, aralarında çıkan arbedede Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Taraf avukatlarının itirazı üzerine karar, Yargıtay'a taşındı.

DHA

BERABER GİRDİKLERİ CEZAEVİNDE EVLENDİLER

Kadir Şeker'in, erkek arkadaşı Özgür Duran'ın elinden kurtardığı Ayşe Dırla ise 29 Kasım'da merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde polisin düzenlediği operasyonda, Murat Hanlı ile birlikte otomobilde, bebe bisküvisi içine gizlenen 900 gram eroinle yakalandı. Gözaltına alınan Dırla ile Hanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Ayşe Dırla'nın birlikte tutuklandığı Murat Hanlı ile cezaevinde evlendiği ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarında da Ayşe Dırla'nın soyadının 'Hanlı' olarak değiştirildiği, çiftin yargılanmasının devam ettiği öğrenildi.

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