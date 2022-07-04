Kadir Şeker yarın yeniden hakim karşısına çıkacak: Tahliye bekleniyor

Konya'daki olay, 5 Şubat 2020 akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla, ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

GÜNDEM Kadir Şeker için flaş karar: Gelecek ay hakim karşısına çıkacak

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itiraz edip, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Bunun üzerine dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıllık cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.

REKLAM

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararı bozma gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

''Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği' anlatıldı. Tahrik dolayısıyla 12 yıl ile 18 yıl arasında ceza verilmesi gerektiğini belirleyen 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesi gereğince uygulama yapılırken haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak asgari düzeyde cezaya yakın bir ceza belirlenmesi yerine, yazılı şekilde 15 yıl hapis cezasına hükmedilmek suretiyle fazla ceza tayini, bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafi ve Cumhuriyet savcısının temyiz taleplerinin kabulü ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 15/04/2021 tarih ve 2021/390 Esas, 2021/705 Karar sayılı kararının CMK'nın 302/2. maddesi gereğince isteme uygun olarak bozulmasına karar verildi."

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından Şeker, yarın yeniden hakim karşısına çıkacak. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Yargıtay kararını dikkate alarak 'haksız tahrik' indirimi en üst seviyeden uygularsa Kadir Şeker'in cezası 10 yıla düşecek. Bu durumda cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak Kadir Şeker'in tahliyesine karar verilmesi bekleniyor.

GÜNDEM Yargıtay'dan 'Kadir Şeker' kararı: Tahliye olabilir

FOTOĞRAF 20 Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat'ta Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, sokakta ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra avukatının itirazıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise olaydan 6 gün sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi hakkında 22 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, ona engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran hakkında ise çıkan arbedede sanığı bıçaklaması 'meşru savunma' kapsamında değerlendirilerek, yaralama suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi, tutuksuz sanık Tolga Daşkıran, olay sırasında bacağından yaralanan Hüseyin Şahin ile avukatları katıldı. Ahmadi’nin yaraladığı eşi ve kızı ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme kimlik tespitinin ardından Tolga Daşkıran’ın ifadesi alındı. Olay gününü anlatan Daşkıran, “Sokakta arkadaşlarımla yürürken arkamızdan kadın çığlık sesleri duyduk. Dönüp baktığımızda bir şahıs 2 kadını bıçaklıyordu. Hüseyin oraya doğru koştu ve adama tekme attı. Adam da, Hüseyin’i bıçakla ayağından yaraladı. Şahıs bıçağı bana savurdu ve bıçak montumu yırttı ama yaralanmadım. Daha sonra yanımdaki bıçağı çıkararak bir kere savurdum. Bizim başka şekilde şahsı etkisiz hale getirme şansımız yoktu. Ben bıçak savurduktan sonra Abdulkadir kaçmaya başladı. Biz onu 20-30 metre takip ettik, çünkü kadınların ikisi de yaralıydı. Şahsın kaçmasını engelleyip polise teslim etmek istedik. Şahıs bir markete saklandı. Elinde bıçak vardı, biz markete girmedik. Polisi ve ambulansı aradım. Abdulkadir’i öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastım yoktu” dedi. ‘ÖLDÜRME KASTIM YOKTU' <br><br>Mahkemede ifadesi alınan sanık Abdulkadir Ahmadi ise eşi ve kızını kendisine yalan söylediklerini, kendisinden habersiz dışarı çıktıklarını öne sürerek, “Onları çıkmamaları için uyardım ama beni dinlemiyorlardı. Bu sebeple tartışma yaşadık. Tartışma esnasında eşimi bıçakladım. Öldürme kastım yoktu. Kızım da eşimin yanındaydı, ona da bıçakla vurmuş bulundum. Daha sonra gelip bana saldırdılar, birisi beni bıçakladı. Sonra olay yerinden kaçarak bir markete saklandım. Kızımı ve eşimi bıçakladığımı kabul ediyorum fakat Hüseyin’i bıçakladığımı kabul etmiyorum” diye konuştu. İkinci Kadir Şeker vakası: Dehşet saçan koca eşini ve kızını neden bıçakladığını anlattı Eskişehir'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ile onu engellemeye çalışırken sırtından bıçakla yaraladığı için 3 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Tolga Daşkıran'ın (19) yargılanmasına başlandı. Kamuoyunda 'ikinci Kadir Şeker vakası' olarak anılan olayda, hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istenen Abdulkadir Ahmadi, eşinin ve kızının sürekli kendisine yalan söyleyerek dışarı çıkmasına kızdığını ileri sürerek, “Bu sebeple tartışma yaşadık. Tartışma esnasında eşimi bıçakladım” dedi. Tolga Daşkıran ise tek amacının eşini ve kızını bıçaklayan Ahmadi'yi durdurmak olduğunu ifade etti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



