Kadir Şeker'in cezası onandı

5 Şubat 2020 günü Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı içerisinde meydana geldi. Kadir Şeker, dayak yediğini düşündüğü Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran'ı çıkan boğuşmada esnasında bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan, Kadir Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Tahliye edildi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından kararın bozulmasının ardından Şeker, geçtiğimiz yıl 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıktı. Kadir Şeker, bu kez 10 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine dosya bir üst mahkeme olan 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen heyet, 7 Temmuz günü Şeker'in tahliyesine karar verdi.

Yargıtay cezayı onadı

İtirazların üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de verilen hapis cezasının onanmasına karar verdi.

Kadir Şeker, cezasının bundan sonraki bölümünü Açık Cezaevinde geçirecek. Şeker'in Açık Cezaevlerinin Temmuz ayına kadar kovid-19 izinli olması nedeniyle bu süre zarfında dışarıda olacağı öğrenildi. Bu iznin uzatılmaması durumunda ise Şeker'in Temmuz ayında cezasının infazı için yeniden cezaevine gireceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin 3 yıldır konuştuğu olay 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'a engel olmaya çalıştı..

Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçakladı. Duran, kurtarılamadı. Kadir Şeker ise tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker, ömür boyu hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı.

Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.











