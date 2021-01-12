Kadir Şeker'in kurtardığı kadın eroinle yakalanıp tutuklanmadan önce bıçaklı kavgaya karışmış

Konya'da üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, geçen yıl 5 Şubat akşamı kaldığı teyzesinin evine giderken, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek istedi. Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 14 Ekim'de önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Ceza, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 12,5 yıla indirildi.

GÜNDEM Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

900 gram eroinle yakalanıp tutuklanmıştı

Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla ve dini nikahla birlikte yaşadığını öne sürdüğü Murat Hanlı, 29 Ekim'de yanlarında 900 gram eroinle yakalanmaları sonucu mahkemece tutuklandı. Dırla, mahkemedeki ifadesinde, "Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Murat uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucuyu kullanmak için aldı. O gün akşam eve paketle geldi. Ben de görünce kızdım. Tekrar uyuşturucu bağımlısı olmasını istemiyordum. Geri götürmek istedik. Uyuşturucuyu aldığımız mahalleye geldiğimizde polis bizi yakaladı'' dedi.

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OYNAT 00:59 Konya'da Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla uyuşturucu madde ile yakalandı Konya'da bir parkta şiddet görürken, kendisine şiddet uygulayan sevgilisinin ölümüne neden olan Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, birlikte yaşadığı kişinin de içinde bulunduğu otomobilde 900 gram eroin maddesiyle yakalandı. BiP'te paylaş

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Bıçaklı kavgaya karışmış

Ayşe Dırla'nın, Murat Hanlı ile birlikte uyuşturucuyla yakalanmadan 4 gün önce de merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Hanlı'nın kardeşi Ş.D.'nin, aralarında husumet olan Muhammed Delibaş (31), Eyüp Delibaş (20) ve Fatih Delibaş (18) ile kavga ettiği, bu sırada Fatih Delibaş'ı bıçakladığı belirlendi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Ş.D.'nin, ifadesinde, kavga sırasında ağabeyi Murat Hanlı ve Ayşe Dırla'nın da bulunduğunu söylediği öğrenildi. Ş.D., savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF 7 Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde operasyon düzenleyen narkotik polisi, bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Murat H. (26) ve Ayşe Dırla (35) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ayşe Dırla'nın, sevgilisi tarafından bir parkta şiddet görürken Kadir Şeker tarafından kurtarılan kadın olduğu öğrenildi. Kamuoyunu uzun bir süre meşgul eden Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuştu. Yaşanan olayın ardından Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker, kasten adam öldürme suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme tarafından ceza 12 buçuk yıla indirilmişti. Kadir Şeker'in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadir Şeker'e verilen haksız tahrik indirimini en üst sınırdan uygulanması talebiyle ve tutukluluk halinin devamı kararı için de Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuştu. Gözaltına alınan Murat H. ve Ayşe Dırla hakkında uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Kadir Şeker’in kurtardığı kadın eroinle yakalandı Konya'da bir parkta şiddet görürken, kendisine şiddet uygulayan sevgilisinin ölümüne neden olan Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, birlikte yaşadığı kişinin de içinde bulunduğu otomobilde 900 gram eroin maddesiyle yakalandı.

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GÜNDEM Kadir Şeker, duruşma öncesi avukatına: Yine olsa yine yardım ederdim