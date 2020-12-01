Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Yaşanan olayın ardından Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker, kasten adam öldürme suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme tarafından ceza 12 buçuk yıla indirilmişti. Kadir Şeker'in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadir Şeker'e verilen haksız tahrik indirimini en üst sınırdan uygulanması talebiyle ve tutukluluk halinin devamı kararı için de Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuştu.