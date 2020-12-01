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Gündem Kadir Şekerin kurtarmak istediği kadının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
KONYA

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının, bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. A.D., şu ifadeleri kullandı: "M.H. uyuşturucu bağımlısı. M.H'nin uyuşturucuyu bırakması için daha önce defalarca uyarılarda bulundum. Eve getirdiği eroini aldığı yere geri götürmesi için ikna ettim. M.H. uyuşturucu maddeyi kullanmaktan vazgeçti. Eroini geri götürmek için araçla yola çıktığımız sırada polis ekipleri bizi durdurdu."

Haber Merkezi AA
Eroinle yakalanan Kadir Şeker’in kurtardığı kadın A.D. tutuklandı.
Eroinle yakalanan Kadir Şeker’in kurtardığı kadın A.D. tutuklandı.

Kamuoyunda "Kadir Şeker olayı"nda öldürülen kişinin kız arkadaşı olarak bilinen A.D, uyuşturucuyla yakalanmasıyla ilgili polisteki ifadesinde, araçta yanında bulunan M.H. ile "1 ay önce imam nikahı kıyarak beraber yaşamaya başladığını" belirtti.

İfadesinde, kendisinin uyuşturucu kullanmadığını savunan A.D, şöyle konuştu:

  • "M.H. uyuşturucu bağımlısı. Kendisine uyuşturucuyu bırakması için daha önce defalarca uyarılarda bulundum. Eve getirdiği eroini aldığı yere geri götürmesi için ikna ettim. M.H. uyuşturucu maddeyi kullanmaktan vazgeçti. Eroini geri götürmek için araçla yola çıktığımız sırada polis ekipleri bizi durdurdu."

Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesi: Oğlum uyuşturucu satışına izin vermediği için öldürüldü
GÜNDEM
Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesi: Oğlum uyuşturucu satışına izin vermediği için öldürüldü

Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı kadın için hapis yatıyor: O ise 900 gram uyuşturucuyla yakalandı
GÜNDEM
Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı kadın için hapis yatıyor: O ise 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

Kadir Şeker’in kurtardığı kadın eroinle yakalandı
FOTOĞRAF 7
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.
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Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde operasyon düzenleyen narkotik polisi, bir aracı durdurarak arama yaptı.
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Araçta yapılan aramada 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Murat H. (26) ve Ayşe Dırla (35) gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan şüphelilerden Ayşe Dırla'nın, sevgilisi tarafından bir parkta şiddet görürken Kadir Şeker tarafından kurtarılan kadın olduğu öğrenildi.
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Kamuoyunu uzun bir süre meşgul eden Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuştu.
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Yaşanan olayın ardından Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker, kasten adam öldürme suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme tarafından ceza 12 buçuk yıla indirilmişti. Kadir Şeker'in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadir Şeker'e verilen haksız tahrik indirimini en üst sınırdan uygulanması talebiyle ve tutukluluk halinin devamı kararı için de Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuştu.
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Gözaltına alınan Murat H. ve Ayşe Dırla hakkında uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kadir Şeker’in kurtardığı kadın eroinle yakalandı
Konya'da bir parkta şiddet görürken, kendisine şiddet uygulayan sevgilisinin ölümüne neden olan Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, birlikte yaşadığı kişinin de içinde bulunduğu otomobilde 900 gram eroin maddesiyle yakalandı.


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HES kodu olmadan otobüse binmeye çalıştı, ortalık karıştı: Şoför polis çağırmak zorunda kaldı
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HES kodu olmadan otobüse binmeye çalıştı, ortalık karıştı: Şoför polis çağırmak zorunda kaldı

Kocaeli İzmit’te toplu taşıma kartına HES kodunu tanımlamayan Mehmet Yanduman (68), bindiği otobüste sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmedi. İçerisindeki yolcularla beraber otobüsü durakta bekleten otobüs şoförü ise polis çağırdı. Gelen polislere 'Burada mahsur kaldım' diyen Yanduman, polis ekiplerince ulaşım kartına HES kodu tanımlanabilmesi için Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.
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