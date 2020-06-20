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Kafe değil casino: Ekipler bile şaşkına döndü

İstanbul Bakırköy'de polis ekipleri, aldıkları bir ihbar doğrultusunda Yeşilköy’de kafe olarak işletilen bir mekânda kumar oynattığı iddiası üzerine gece saatlerinde baskın düzenledi. Gerçekleştirilen baskında çok sayıda kumar malzemesiyle gizli bölmede saklanmış rulet masası ele geçirildi. Kafenin birinci ve ikinci katında bulunan 20 kişiye para cezası kesildi. 5 kişiye de kumar oynatma ve polise mukavemetten gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
5 kişi kumar oynatma ve polise mukavemetten gözaltına alındı.
5 kişi kumar oynatma ve polise mukavemetten gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi’nde kafe olarak işletilen bir adrese kumar oynatıldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde baskın gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 3 katlı olan kafenin birinci ve ikinci katında perdeler ile kapatılan salonlarda kumar oynatıldığını tespit etti. Polis ekipleri içeride bulunan kişilere işlem yapmak istediği esnada kafe yöneticileri, polislere mukavemet gösterdi.

Daireden bozma kumarhane baskını kamerada
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Daireden bozma kumarhane baskını kamerada
İstanbul Sultanbeyli'de kumar oynarken yakalanan 13 kişiye toplam 41 bin 340 lira para cezası kesilirken, iş yeri mühürlendi.

Kumarhane baskınında polis bile şoke oldu: Biri tezgah altından, diğeri duşa kabinden çıktı
GÜNDEM
Kumarhane baskınında polis bile şoke oldu: Biri tezgah altından, diğeri duşa kabinden çıktı

Maske ile yüzlerini kapattılar

Kafede bulunan 20 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulanırken polise mukavemet gösterip, kumar oynatan 5 kişide gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Gözaltına götürülen kişilerin yüzlerini maske ile kapattıkları görüldü. Ekipler içeride de çok sayıda kumar malzemesi ele geçirdi.

Jandarmadan kumarcılara şok baskın
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Jandarmadan kumarcılara şok baskın
Mersin'in Mut ilçesinde, bir eve düzenlenen baskında kaçak kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, kumar oynama, oynatma, sosyal mesafeyi ihlal etme ve kapalı alanda sigara içme fiillerinden toplam 57 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gizli bölmede rulet masası ve bir genç kız bulundu

Polis ekipleri katlarda yaptığı detaylı incelemede gizli bir bölmede gizlenen rulet masasını buldu. Ayrıca rulet masasının bulunduğu odanın içindeki duşa kabinde de saklanan genç bir kıza rastlanıldı.

  • İdari para cezası işlemi yapılan şahıslardan birinin temizlik çalışanı olduğunu iddia eden yabancı uyruklu genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kafede ele geçirilen malzemelerde asayiş büro amirliğine götürüldü.
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