Kafe değil casino: Ekipler bile şaşkına döndü

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi’nde kafe olarak işletilen bir adrese kumar oynatıldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde baskın gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 3 katlı olan kafenin birinci ve ikinci katında perdeler ile kapatılan salonlarda kumar oynatıldığını tespit etti. Polis ekipleri içeride bulunan kişilere işlem yapmak istediği esnada kafe yöneticileri, polislere mukavemet gösterdi.

GÜNDEM Kumarhane baskınında polis bile şoke oldu: Biri tezgah altından, diğeri duşa kabinden çıktı

Maske ile yüzlerini kapattılar

Kafede bulunan 20 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulanırken polise mukavemet gösterip, kumar oynatan 5 kişide gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Gözaltına götürülen kişilerin yüzlerini maske ile kapattıkları görüldü. Ekipler içeride de çok sayıda kumar malzemesi ele geçirdi.

OYNAT 00:45 Jandarmadan kumarcılara şok baskın Mersin'in Mut ilçesinde, bir eve düzenlenen baskında kaçak kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, kumar oynama, oynatma, sosyal mesafeyi ihlal etme ve kapalı alanda sigara içme fiillerinden toplam 57 bin lira idari para cezası uygulandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Gizli bölmede rulet masası ve bir genç kız bulundu

Polis ekipleri katlarda yaptığı detaylı incelemede gizli bir bölmede gizlenen rulet masasını buldu. Ayrıca rulet masasının bulunduğu odanın içindeki duşa kabinde de saklanan genç bir kıza rastlanıldı.