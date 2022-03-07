​Kağıthane drone pilotu yetiştiriyor ​

Kağıthane Belediyesi, 15-25 aralığındaki gençlere özel, İHA-1 drone pilotu eğitimi için kurs başlattı. Kağıthane Belediyesi, üstlendiği bu proje ile gençlere; insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında teorik ve pratik olarak pek çok dersi bir arada veriyor. 32 saat süren eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 drone pilotu sertifikası almaya hak kazanacak. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde verilen drone dersinde kursiyerleri ziyaret etti.
GÖKLERE HAKİM OLAN HER ŞEYE HAKİM OLUR
İnsansız hava araçlarının önemli olduğunu belirten Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, “Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘İstikbal göklerdedir’ demiş ama biz uzun süre bunu ihmal etmişiz. Son zamanlarda dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler, artık gökyüzüne hakim olanın daha güvende olacağı bir dünyayı gösteriyor. Artık drone ve hava araçları hayatımızın her alanında var. Bunun için de belediyemiz, gençlerin bu konuda eğitilmesi için proje geliştirdi. Başvuran gençlere bu drone eğitimini veriyoruz. Göklere hakim olan her şeye hakim olur” açıklamasında bulundu.
EĞİTİMLERE KATILARAK BU EHLİYETİ ALACAĞIM
Yüksek harita mühendisi olan kursiyer Sümeyra Çelik, “Gelişen teknolojiyle birlikte drone her sektörde olduğu gibi haritacılık sektöründe de etkin rol alıyor. Sadece haritalama için kullanılan drone da var. Harita mühendisleri aynı zamanda İHA-1 drone pilotu da olabiliyor. Bende zaten İHA-0 ehliyeti vardı. Şu anda İHA-1 eğitimlerine de katılarak bu ehliyeti alacağım” dedi.