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Kağıthane'de 25 bin kişiye aşure ikram edildi

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayının birlik ve bereketi için aşure dağıttı. Kağıthane Meydanı'nda gerçekleşen programda 25 bin vatandaş dağıtılan aşureleri tattı.

Haber Merkezi
11:57 . 3/08/2023 четверг
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Kağıthane'de 25 bin kişiye aşure ikram edildi

Kağıthane'de 25 bin kişiye aşure ikram edildi

Kağıthane'de gelenek haline gelen aşure programı bu yıl da devam etti. Muharrem ayı vesilesi ile gerçekleştirilen program kapsamında 25 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Ay Yıldız desenli aşure kazanının başına geçen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Tahir Şahin ile birlikte aşure dağıttı. Programda Muharrem ayı vesilesiyle dualar ve ilahiler okundu.

Başkan Öztekin; '' Muharrem Ayı içerisindeyiz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. Kerbela şehitlerimizin ruhu şad olsun. Aynı zamanda da yeni hicri yılımız da hayırlı olsun. Bu ay tarihte birçok önemli hadiseleri barındırdı. Bu ay çokça dua edelim. Rabbim her birimizin dualarını kabul etsin. Programımıza katılan hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum.'' dedi.

#kağıthane
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#ikram
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